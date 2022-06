U21 heute live: Deutschland vs. Ungarn im TV und LIVE-STREAM sehen

In der EM-Qualifikation empfängt die deutsche U21 zuhause Ungarn. Alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM gibt es hier bei GOAL.

Am heutigen Freitagabend (3. Juni 2022) ist Ungarn zu Gast bei der U21 Deutschlands. Das Spiel der EM-Qualifikation wird um 18.15 Uhr an der Bremer Brücke in Osnabrück angepfiffen.

Im letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams konnte sich Deutschland klar mit 5:1 durchsetzen. Auch in der Tabelle liegt Deutschland klar auf Platz eins. Bisher konnte die deutsche U21 die Europameisterschaft dreimal gewinnen, ein Sieg heute würde das Team auf alle Fälle schon einmal ganz nah an eine Teilnahme an der nächsten EM heranbringen.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

U21 heute live: Deutschland vs. Ungarn - die Partie auf einen Blick

Begegnung Deutschland vs. Ungarn Wettbewerb EM-Qualifikation Anpfiff 3. Juni - 18.15 Uhr Spielort Bremer Brücke (Osnabrück)

U21 heute live: Deutschland vs. Ungarn - gibt es eine Übertragung im TV?

Ja, die gibt es: Der Free-TV-Sender Sat1 zeigt die vollen 90 Minuten der Partie live. Ihr könnt also einfach ganz bequem um 18 Uhr Sat1 einschalten und schon den Vorbericht zum Spiel mit Moderator Christian Düren und seinem Gast Rene Adler verfolgen, bevor dann pünktlich zum Anpfiff um 18.15 Uhr Kommentator Uwe Morawe übernimmt.

Den Sender Sat1 könnt Ihr natürlich völlig kostenlos und ohne irgendein Abo im Free-TV empfangen.

U21 heute live: Deutschland vs. Ungarn - das Spiel per LIVE-STREAM sehen

Parallel zur TV-Übertragung bietet Sat1 auch eine LIVE-STREAM-Übertragung an. Diese ist genauso wie die Übertragung im TV völlig kostenlos. Ihr braucht nur auf diesen Link zu klicken und schon könnt Ihr ab 18.15 Uhr live mit dabei sein.

Was Ihr jetzt allerdings noch benötigt, ist ein internetfähiges Gerät, auf dem Ihr den LIVE-STREAM verfolgen könnt.

U21 heute live: Deutschland vs. Ungarn - der LIVE-TICKER zum Spiel

Bei GOAL haben wir natürlich auch einen LIVE-TICKER für Euch. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Rasen etwas geschieht.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

U21 heute live: Deutschland vs. Ungarn - die Aufstellungen der Teams

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.