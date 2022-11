U21 heute live: Deutschland vs. Italien im TV und LIVE-STREAM sehen

Die deutsche U21-Nationalmannschaft tritt zum Testspiel gegen Italien an. Die Infos zur Übertragung des Spiels findet Ihr hier bei GOAL.

Heute Abend (19. November 2022) bestreitet die deutsche U21 zum Abschluss des Jahres noch einmal eine Partie gegen die italienische U21-Nationalmannschaft. Anpfiff für das Freundschaftsspiel im Stadio-del-Conero in der italienischen Hafenstadt Ancona ist um 17:30 Uhr.

Sieben Siege konnte das deutsche Team aus den letzten zehn Spielen holen, zuletzt unterlag man jedoch zweimal hintereinander. Gegen Frankreich setzte es eine knappe 0:1-Niederlage, gegen England war das Ergebnis mit 1:3 etwas deutlicher. Auch deshalb will das Team von Trainer Antonio di Salvo heute Abend gegen Italien einen versöhnlichen Jahresabschluss hinlegen. Die Qualifikation für die U21-Europameisterschaft nächstes Jahr ist übrigens bereits in trockenen Tüchern.

GOAL liefert Euch die wichtigsten Infos zur Übertragung von Deutschland vs. Italien im TV und LIVE-STREAM.

U21 heute live: Deutschland vs. Italien - Das Spiel im Überblick

Begegnung Deutschland vs. Italien (U21) Wettbewerb Freundschaftsspiel Anpfiff 19. November - 17:30 Uhr Spielort Stadio-del-Conero (Ancona)

U21 heute live: Deutschland vs. Italien im TV sehen

Das Spiel der deutschen U21-Nationalmannschaft wird tatsächlich auch im TV gezeigt. Einen Tag bevor die WM in Katar offiziell eröffnet, könnt Ihr also Deutschland vs. Italien im deutschen Free-TV sehen.

Verantwortlich für die Übertragung ist dabei der Free-TV-Sender Sat1. Dort könnt Ihr heute ab 17 Uhr die Vorberichterstattung für das Spiel verfolgen, bevor es dann eine halbe Stunde später mit der eigentlichen Partie losgeht.

Bei Sat.1 seht Ihr übrigens einige bekannte Gesichter, was die Sportberichterstattung angeht. U.a. geht dort Matthias Opdenhövel als Moderator an den Start, genauso wie Andrea Kaiser oder Kommentator Wolff-Christoph Fuss.

U21 heute live: Deutschland vs. Italien im LIVE-STREAM

Sat.1 bietet Euch nicht nur eine TV-Übertragung an, sondern zeigt die Partie auch per LIVE-STREAM. Wer also nicht mehr klassisch TV schauen kann oder will, dem ist hiermit geholfen. Abrufbar ist der LIVE-STREAM über ran.de, dort werden die STREAMS der Sportübertragungen von Sat.1 gezeigt.

Der LIVE-STREAM ist natürlich genauso wie die TV-Übertragung kostenfrei. Mit einem Klick auf diesem Link landet Ihr schon an der richtigen Stelle und könnt heute ab 17:30 Uhr das ganze Spiel dort sehen. Allerdings braucht Ihr dafür natürlich ein Gerät mit Internetverbindung.

U21 heute live: Deutschland vs. Italien - Der LIVE-TICKER von GOAL

Wenn Ihr das letzte U21-Spiel Deutschlands im Jahr 2022 nicht vor dem TV oder per LIVE-STREAM verfolgen könnt, dann haben wir die passende Lösung für Euch. GOAL bietet einen LIVE-TICKER an, der Euch immer auf dem Laufenden hält über alles was auf dem Rasen passiert.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

U21 heute live: Deutschland vs. Italien - die Aufstellungen

Eine Stunde vor Spielbeginn wird bekannt gegeben, mit welcher Startformation Antonio di Salvo sein Team in das Duell gegen Italien schickt. Dann werden die Aufstellungen auch hier veröffentlicht.