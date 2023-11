U17-WM-Talent Mohammed Hamony wohl im Visier von Borussia Dortmund

Borussia Dortmund gilt als größte Talentschmiede Europas, kommt nun ein Juwel aus Marokko, der bei der U17-WM überzeugt, zum BVB?

WAS IST PASSIERT? Bei der U17-Weltmeisterschaft in Indonesien brilliert Mohammed Hamony für die marokkanische Nationalmannschaft und das ruft offenbar gleich zwei Bundesligisten auf den Plan: Borussia Dortmund und der VfB Stuttgart sollen laut Foot Mercato am Flügelspieler interessiert sein.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 17-Jährige steht noch bis 2024 beim französischen Erstligisten Le Havre AC unter Vertrag. Marokko gehört zu den Überraschungen der WM und Hamony hat daran einen großen Anteil, am Samstag geht es für Marokko im Viertelfinale gegen Mali (13 Uhr) um den Einzug in die Runde der letzten Vier.

DIE BILDER ZUR NEWS:

imago images

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Hamony hat bisher noch keinen Einsatz im Profifußball feiern dürfen, dennoch geht das Interesse europäischer Klubs auch über die Bundesliga-Grenzen hinaus: Dem Bericht nach sind auch Olympique Lyon und Ajax Amsterdam scharf auf den Offensivspieler.