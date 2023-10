Tyson Fury vs. Francis Ngannou: Datum, Uhrzeit, Übertragung in TV und LIVE-STREAM

Am Samstag steht zwischen Tyson Fury und Francis Ngannou ein Boxkampf der besonderen Art an. Hier gibt es die wichtigsten Infos.

Anthony Joshua, Oleksandr Usyk, vielleicht sogar Daniel Dubois oder Andy Ruiz Jr: Die Liste der Gegner, welche die Fans gerne im Duell mit Tyson Fury gesehen hätte, ist lang. Vorerst aber boxt der "Gypsy King" aus unterschiedlichen Gründen gegen keinen von ihnen. Vielmehr tritt Fury in einem spektakulären Schaukampf gegen UFC-Legende Francis Ngannou an.

GOAL liefert hier die wichtigsten Informationen rund um den mit Spannung erwarteten Fight.

Tyson Fury vs. Francis Ngannou: Wann findet der Kampf statt?

An diesem Wochenende ist es mit dem Crossover so weit: Der Kampf ist für den 28. Oktober angesetzt und steigt in Saudi-Arabien, wo Fury zum ersten Mal in seiner Laufbahn antritt. Austragungsort ist die Hauptstadt Riad.

Start der Maincard ist um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Für etwa 23.15 Uhr ist mit dem Walk-in für den Hauptkampf zwischen Fury und Ngannou zu rechnen.

Ort Startzeit Riad So., 00.15 Uhr Berlin Sa, 23.15 Uhr

Tyson Fury vs. Francis Ngannou: Wer überträgt den Kampf?

In Deutschland ist DAZN für die Übertragung des Schwergewichtskampfes zwischen Tyson Fury und Francis Ngannou verantwortlich. DAZN zeigt den Fight sowohl digital im TV als auch im LIVE-STREAM.

Kostenlos ist die Übertragung dabei allerdings nicht - auch nicht für DAZN-Abonnenten. Vielmehr gilt für Fury vs. Ngannou das sogenannte Pay-per-View-Verfahren, bei dem 14,99 Euro für den Kampf fällig werden. Um den Kampf so schauen zu können, benötigt man ein DAZN-Abo, bei dem es egal ist, ob man DAZN Unlimited, DAZN Super Sports oder DAZN World gebucht hat.

Statistik Tyson Fury Francis Ngannou Alter 35 37 Größe 2,06m 1,93m Reichweite 216cm 211cm Auslage Orthodox Orthodox Profikämpfe 34 17 (UFC) Siege 33 13 (UFC) K.o.-Siege 24 12 (UFC) Niederlagen 0 3 (UFC) Unentschieden 1 0 (UFC)

Tyson Fury vs. Francis Ngannou: Worum geht es bei dem Kampf?

Schlichtweg darum, wer der "Baddest Man On The Planet" ist, wenn es nach Tyson Fury geht. Jedenfalls bewirbt der Engländer den Kampf auf diese Art und Weise. Fury gegen Ngannou ist kein offizieller Boxkampf, da Ngannou nicht als Boxer gelistet ist. Entsprechend steht auch Furys WBC-Gürtel nicht auf dem Spiel.

Fury mag mit deutlich mehr reiner Boxerfahrung im Vorteil sein, allerdings ist Ngannou nicht zu unterschätzen. "The Predator" hält den Rekord für den härtesten Schlag der Welt. Er war außerdem in der UFC bereits Schwergewichtschampion und hat als Vorbereitung auf das Duell am Samstag mit Boxlegende Mike Tyson trainiert. Allerdings hat er auch seit Januar letzten Jahres keine Kämpfe mehr bestritten.

Fury hat sowohl einen Größen- als auch einen Reichweitenvorteil, was ihn bei Experten und Buchmachern gleichermaßen zu einem klaren Favoriten für den Kampf macht.

Fury zeigte beim letzten Kampf gegen Derek Chisora im Tottenham Hotspur Stadium eine dominante Vorstellung. Das ist fast zwölf Monate her, aber seit seinem Comeback im Jahr 2018 gab es nur wenige Momente, in denen er nicht wirklich überzeugte.