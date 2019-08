Nach Twitter-Hetze gegen Salah: Angeblicher Everton-Fan verhaftet

Volksverhetzung im Internet bleibt nicht unbestraft. Dies musste ein 32-Jähriger in England erfahren, nachdem er Mohamed Salah angegangen war.

In Liverpool wurde am Donnerstagmorgen ein 32-jährige Mann verhaftet, der Offensivstar Mohamed Salah vom in einem öffentlichen Tweet rassistisch beleidigt haben soll. Dies berichtet der Guardian.

Der vermeintliche Fan von Liverpools Erzrivale sollte zu jenen Äußerungen befragt werden, wobei er zudem Widerstand gegen einen Polizeibeamten leistete. Dies bestätigte ein Gerichtssprecher.

Everton prüft weitere Schritte gegen Anhänger

"Volksverhetzung in jeglichem Umfang wird nicht toleriert und diejenigen, die das Internet nutzen, um andere anzugreifen, oder zur Hetze aufrufen, müssen verstehen, dass sie nicht über dem Gesetz stehen", erklärte er.

Auch der FC Everton gab zu jenem Vorfall ein offizielles Statement ab, in dem es hieß, dass der Klub "jede Art von Rassismus auf das Schärfste verurteilt." Man habe das "Material mit den entsprechenden Behörden geteilt und werden weitere Ermittlungen anstellen, um herauszufinden, ob der entsprechende Twitter-User dem Klub in irgendeiner Weise bekannt ist."