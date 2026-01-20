TV-Guide und Übertragung für Inter Miami mit Lionel Messi: Wo läuft welches Spiel vom IMFC live im TV und Livestream?

In zwei Wettbewerben sind Lionel Messi und Inter Miami in diesem Jahr gefragt: in der Major League Soccer (MLS) und im CONCACAF Champions Cup. In der vergangenen Saison holte die Franchise aus Florida mit einem 3:1-Finalsieg über die Vancouver Whitecaps den Titel in der Liga.

TV-Guide und Übertragung von Inter Miami und Lionel Messi: Wo laufen die Spiele des IMFC live im TV und Livestream?

Inter Miami in der MLS: Übertragung im TV und Livestream

Alle Spiele der MLS - und damit auch die von Inter Miami - könnt Ihr hierzulande nur mit dem MLS Season Pass verfolgen, die Ihr über Apple TV+ buchen könnt. Dieser kostet monatlich 14,99 Euro (bzw. 99 Euro als Einmalzahlung), wenn Ihr noch nicht bei Apple TV+ seid - falls Ihr dort schon ein Abo haben solltet, müsst Ihr für den Saisonpass nur 12,99 Euro monatlich bzw. 79 Euro für die gesamte Saison zahlen.

Inter Miami im CONCACAF Champions Cup im TV und Livestream

Schlechte Nachrichten: Den CONCACAF Champions Cup kann man in Deutschland leider nicht live oder on demand verfolgen. Keiner der Streamingdienste hat sich die Rechte am Turnier gesichert.

TV-Guide Inter Miami: Der Verein im Steckbrief