TV-Guide und Übertragung für Al-Nassr mit CR7: Wo läuft welches Spiel von Cristiano Ronaldo und Co. live im TV und Livestream?

Für Cristiano Ronaldo und Al-Nassr geht es in dieser Saison noch in der Saudi Professional League und in der AFC Champions League Two rund. Aus dem King's Cup und dem Saudi Super Cup ist der Club bereits ausgetreten.

TV-Guide und Übertragung von Al-Nassr mit CR7: Wo laufen die Spiele von Cristiano Ronaldo und Co. live im TV und Livestream?

Al-Nassr in der Saudi Professional League und in der AFC Champions League Two: Übertragung im TV und Livestream

Es gibt gute Nachrichten: Jeden Spieltag werden drei Partien der Saudi Pro League live und in voller Länge bei DAZN gezeigt - darunter natürlich oft Duelle mit Beteiligung von CR7. Inkludiert sind die Übertragungen in allen DAZN-Paketen - beide Abonnements bringen Euch also ans Ziel.

Darüber hinaus könnt Ihr auch via Sportdigital FUSSBALL einschalten. Die Streamingplattform strahlt die gleichen Partien aus wie DAZN.

Und was ist mit der AFC Champions League Two? Diese wird leider über keine der Plattformen gezeigt.

TV-Guide Al-Nassr: Der Verein im Steckbrief