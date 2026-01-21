Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
RonaldoGetty
GOAL

TV-Guide und Übertragung für Al-Nassr mit CR7: Wo läuft welches Spiel von Cristiano Ronaldo und Co. live im TV und Livestream?

Cristiano Ronaldo und Al-Nassr wollen in der Saudi Professional League und in der AFC Champions League Two angreifen. Wer im TV und Stream überträgt, verrät GOAL.

Für Cristiano Ronaldo und Al-Nassr geht es in dieser Saison noch in der Saudi Professional League und in der AFC Champions League Two rund. Aus dem King's Cup und dem Saudi Super Cup ist der Club bereits ausgetreten. 

TV-Guide und Übertragung von Al-Nassr mit CR7: Wo laufen die Spiele von Cristiano Ronaldo und Co. live im TV und Livestream?

Al-Nassr in der Saudi Professional League und in der AFC Champions League Two: Übertragung im TV und Livestream

Es gibt gute Nachrichten: Jeden Spieltag werden drei Partien der Saudi Pro League live und in voller Länge bei DAZN gezeigt - darunter natürlich oft Duelle mit Beteiligung von CR7. Inkludiert sind die Übertragungen in allen DAZN-Paketen - beide Abonnements bringen Euch also ans Ziel.

Finde das beste Angebot für dichJetzt anmelden!

Darüber hinaus könnt Ihr auch via Sportdigital FUSSBALL einschalten. Die Streamingplattform strahlt die gleichen Partien aus wie DAZN.

Fußball-Spiele aus den besten Ligen der Welt im Livestream für 4,99 Euro / MonatJetzt anmelden

1. Liga
Damac FC crest
Damac FC
DHA
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN

Und was ist mit der AFC Champions League Two? Diese wird leider über keine der Plattformen gezeigt.

TV-Guide Al-Nassr: Der Verein im Steckbrief

Gründung1955
Saudischer Meister10x
Saudischer Pokalsieger5x
Saudischer Superpokalsieger2x
RekordspielerSultan Al-Ghannam (272 Spiele)
Werbung
0