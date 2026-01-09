TV-Guide und Übertragung des FC Liverpool: Wo läuft welches Spiel der Reds live im TV und Livestream?

An der Anfield Road wird selten lange pausiert. Der FC Liverpool spielt Saison für Saison auf mehreren Ebenen – Liga, Pokal, Europa. Wer die Reds lückenlos verfolgen möchte, muss deshalb genau wissen, welcher Wettbewerb bei welchem Anbieter läuft. Die gute Nachricht: Mit dem richtigen Mix verpasst Ihr kein Spiel.

Welche Sender für Liverpool relevant sind, zeigt der folgende Überblick.

TV-Guide und Übertragung des FC Liverpool: Wo laufen die Spiele der Reds live im TV und Livestream?

Getty Images

FC Liverpool in der Premier League: Übertragung im TV und Livestream

Die Premier-League-Rechte in Deutschland liegen vollständig bei Sky. Der Sender zeigt alle Ligaspiele live – sowohl als Einzelübertragungen als auch in der Konferenz. Auch die Partien des FC Liverpool sind damit fest im Sky-Programm verankert.

Über WOW oder die Sky-Go-App könnt Ihr die Spiele der Reds zusätzlich im Livestream verfolgen, ganz unabhängig davon, ob Ihr zuhause oder unterwegs seid.

Ab der Saison 2025/26 erweiterte Sky sein England-Paket zusätzlich um die Rechte an der English Football League (EFL) sowie dem Carabao Cup. Damit laufen auch mögliche Liverpool-Spiele im Ligapokal oder gegen unterklassige Gegner live bei Sky.

FC Liverpool im FA Cup und Community Shield im Livestream

Der FA Cup sowie der FA Community Shield werden in Deutschland exklusiv von DAZN übertragen. Der Streamingdienst zeigt sämtliche relevanten Partien live – darunter auch alle Auftritte des FC Liverpool.

Getty Images

FC Liverpool in der Champions League im Free-TV und Livestream

Die Champions League ist auch bei Liverpool auf mehrere Anbieter verteilt. Den Großteil der Spiele zeigt DAZN live. Ein ausgewähltes Topspiel am Dienstagabend läuft hingegen exklusiv bei Amazon Prime Video.

Ab der Saison 2027/28 kommt es zu einer größeren Neuordnung: Paramount+ steigt dann in die Champions-League-Übertragung ein und übernimmt einen erheblichen Teil der Rechte. Hier findet Ihr alle bekannten Details zum neuen Rechtepaket.

Erreicht der FC Liverpool das Champions-League-Finale, wird dieses wie gewohnt auch im Free-TV übertragen. In diesem Fall übernimmt das ZDF die Live-Ausstrahlung.

TV-Guide FC Liverpool: Der Verein im Steckbrief