TV-Guide und Übertragung der Vancouver Whitecaps mit Thomas Müller: Wo läuft welches Spiel der Caps live im TV und Livestream?

Die Major League Soccer (MLS), der CONCACAF Champions Cup und die Canadian Championship - das sind die Trophäen, die für die Vancouver Whitecaps in diesem Jahr auf dem Spiel stehen. Im vergangenen Jahr verlor die Franchise im MLS-Finale gegen Lionel Messi und Inter Miami.

TV-Guide und Übertragung der Vancouver Whitecaps mit Thomas Müller: Wo laufen die Spiele der Caps live im TV und Livestream?

Vancouver Whitecaps in der MLS und im Leagues Cup: Übertragung im TV und Livestream

Die Spiele der Vancouver Whitecaps in der MLS könnt Ihr allesamt mit dem MLS Season Pass verfolgen, der über Apple TV+ gebucht werden kann. Monatlich kostet das Ganze 14,99 Euro (bzw. 99 Euro als Einmalzahlung), wenn Ihr noch nicht bei Apple TV+ seid, oder 12,99 Euro monatlich bzw. 79 Euro, wenn Ihr schon ein Abo beim Dienst habt.

Auch den Leagues Cup, an dem die Caps potentiell im Saisonverlauf teilnehmen könnten, findet Ihr dort.

Vancouver Whitecaps im CONCACAF Champions Cup und im Canadian Championship im TV und Livestream

Es gibt schlechte Nachrichten: Den CONCACAF Champions Cup kann man hierzulande nicht live oder on demand sehen. Keiner der Dienste besitzt die Übertragungsrechte am Wettbewerb. Das Gleiche gilt für die Canadian Championship.

TV-Guide Vancouver Whitecaps: Der Verein im Steckbrief