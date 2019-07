Tunesien vs. Nigeria: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, Highlights - so wird das Spiel um Platz drei beim Afrika-Cup heute übertragen

Im kleinen Finale des Afrika Cups stehen sich Tunesien und Nigeria gegenüber. Goal verrät, wo die Begegnung live in TV und LIVE-STREAM läuft.

Im undankbaren Spiel um Platz drei des 2019 treffen die Nationalmannschaften von und Tunesien aufeinander. Das Spiel wird am Mittwoch (17. Juli) um 21 Uhr deutscher Zeit angepfiffen.

Für beide Teams war das Halbfinale ein extrem bitteres Unterfangen. Tunesien musste sich dem Senegal ganz knapp mit 0:1 geschlagen geben, Nigeria zog aufgrund eines Last-Minute-Treffers gegen Algerien mit 1:2 den Kürzeren.

Wer schnappt sich den verbleibenden Platz auf dem Podest? Das letzte Duell beider Nationen gab es übrigens im Jahr 2006.

Tunesien vs. Nigeria im Spiel um Platz drei des Afrika-Cups: Goal verrät, wo die Begegnung heute live in TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem präsentieren wir um 20 Uhr die Mannschaftsaufstellungen.

Tunesien vs. Nigeria: Das Spiel um Platz drei beim Afrika-Cup im Überblick

Duell Tunesien vs. Nigeria Datum Mittwoch, 17. Juli 2019 || 21 Uhr Ort Al Salam Stadium, Kairo Zuschauer 22.000 Plätze

Tunesien vs. Nigeria: Den Afrika-Cup live im TV sehen - geht das?

Der Afrika-Cup ist die einzige Kontinentalmeisterschaft, die aktuell noch läuft. Doch wird der Afrika-Cup live im deutschen Fernsehen übertragen?

Auf diese Frage gibt es eine klare Antwort, nämlich Nein. Der Afrika-Cup und damit auch Tunesien vs. Nigeria wird nicht live im Free-TV bzw. im Pay-TV gezeigt / übertragen.

Der Grund dafür liegt auf der Hand: Kein deutscher Sender hat sich die Rechte für eine TV-Übertragung gesichert, sodass ARD, ZDF, Sport1 oder Sky keine Live-Bilder aus Kairo präsentieren können.

Eine Alternative gibt es dennoch: Mit einem LIVE-STREAM könnt Ihr das Spiel um Platz drei live ansehen. Wer die Partie zeigt, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Tunesien vs. Nigeria heute im LIVE-STREAM sehen: So wird der Afrika-Cup übertragen

Nun wissen wir also, dass Tunesien vs. Nigeria genau wie der gesamte Afrika-Cup nicht live im TV gezeigt wird. Die Alternative lautet daher DAZN, das einen LIVE-STREAM zum Spiel anbietet.

Der Streamingdienst besitzt die Übertragungsrechte für sämtliche K.o.-Spiele des Afrika-Cups - natürlich inklusive Spiel um Platz drei und Finale - gesichert und zeigt dementsprechend auch Tunesien vs. Nigeria am Mittwoch live und in voller Länge.

Tunesien vs. Nigeria: Den Afrika-Cup heute live im Stream von DAZN schauen

Die Begegnung zwischen Tunesien und Nigeria wird ab 20.55 Uhr live aus Kairo bei DAZN gezeigt / übertragen. Der LIVE-STREAM wird von Kommentator Tom Kirsten begleitet, wenn dann um 21 Uhr der Anpfiff ertönt.

Was müsst Ihr tun, um die Begegnung zu sehen? Erstmal müsst Ihr ein Abonnement beim Streamingdienst abschließen, um überhaupt Zugriff auf die Plattform zu erlangen. Das geht aber kostenfrei, mit dem Gratismonat von DAZN.

Im Anschluss an den Gratismonat kostet das DAZN-Abo danach 9,99 Euro im Monat. Seid Ihr registriert, dann solltet Ihr Euch die App für das jeweilige Gerät, auf dem Ihr schauen wollt, herunterladen. Hier habt Ihr die Links dazu:

Tunesien vs. Nigeria im vorletzten Spiel des Afrika-Cups: Die Highlights auf DAZN

Ihr habt die Begegnung zwischen Tunesien und Nigeria heute live im Stream verpasst? Das ist kein Problem, sofern Euch die besten Szenen der Begegnung ebenfalls ausreichen.

Denn beim Ismaninger Streamingdienst DAZN seht Ihr die Highlights des Spiels um Platz drei ebenfalls in bester Qualität. Bereits rund eine Stunde, nachdem Tunesien vs. Nigeria live im Stream übertragen wurde, kann man bei DAZN die besten Szenen ansehen.

Wer längere Zeit vor dem Bildschirm verbringen will, der kann sich die vollen 90 Minuten ebenfalls nochmals gönnen - mit der Re-Live-Funktion.

Die Mannschaftsaufstellungen von Tunesien und Nigeria werden um 20 Uhr an genau dieser Stelle erscheinen.

Tunesien vs. Nigeria: Der Weg bis zum Spiel um Platz drei beim Afrika-Cup

Tunesien beim Afrika-Cup 2019

Gruppenphase: Tunesien vs. Angola 1:1

Gruppenphase: Tunesien vs. Mali 1:1

Gruppenphase: Mauretanien vs. Tunesien 0:0

Achtelfinale: Tunesien vs. Ghana 5:4 n. E.

Viertelfinale: Madagaskar vs. Tunesien 0:3

Halbfinale: vs. Tunesien 1:0

Nigeria beim Afrika-Cup 2019

Gruppenphase: Nigeria vs. Burundi 1:0

Gruppenphase: Nigeria vs. Guinea 1:0

Gruppenphase: Madagaskar vs. Nigeria 2:0

Achtelfinale: Nigeria vs. Kamerun 3:2

Viertelfinale: Nigeria vs. Südafrika 2:1

Halbfinale: Algerien vs. Nigeria 2:1