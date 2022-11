Wer zeigt / überträgt Tunesien vs. Frankreich? TV und LIVE STREAM zur WM 2022 heute

Frankreich trifft im letzten Gruppenspiel auf Tunesien. Die Infos zur Übertragung der WM-Partie im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier bei GOAL.

Frankreich tritt heute Nachmittag (30. November 2022) im letzten Gruppenspiel gegen Tunesien an. Das Spiel wird um 16 Uhr (deutsche Zeit) im Education-City-Stadion in Al-Rayyan angepfiffen.

Frankreich steht nach dem Sieg gegen Dänemark bereits sicher im Achtelfinale. Bedanken kann sich Trainer Didier Deschamps bei Matchwinner Kylian Mbappé, der beide Tore erzielte. Tunesien und Dänemark haben beide einen Punkt und müssen gewinnen, wenn sie sich noch Chancen auf das Achtelfinale ausrechnen wollen. Australien steht in der Gruppe D mit drei Punkten auf dem zweiten Platz. Wer Frankreich schlussendlich in das Achtelfinale folgen kann, sehen wir dann heute ab 16 Uhr.

Wenn Ihr wissen wollt, wo Ihr Frankreich vs. Tunesien heute live verfolgen könnt, dann bleibt dran, GOAL liefert Euch alle Infos.

Wer zeigt / überträgt Tunesien vs. Frankreich? Das Spiel auf einen Blick

Begegnung Tunesien vs. Frankreich Wettbewerb WM-Gruppenphase Anpfiff 30. November - 16 Uhr Spielort Education-City-Stadion (Al-Rayyan)

Wer zeigt / überträgt Tunesien vs. Frankreich? Die Übertragung im TV

Im Free-TV sind die beiden Sender ARD und ZDF für die Übertragung der WM zuständig. Dazu kommt allerdings auch noch der Pay-TV-Sender MagentaTV, der seit dieser WM ebenfalls Spiele überträgt. Und das sogar in ganz großem Stil, denn nur MagentaTV zeigt alle Partien der Weltmeisterschaft live.

Bei der ARD und im ZDF könnt Ihr nur 48 von 64 Spielen der WM in Katar live sehen. 16 Partien laufen nur beim Bezahlsender der Telekom. Darunter fallen übrigens auch zwei Achtelfinals, ein Viertelfinale sowie das Spiel um Platz 3.

Wer sich jetzt Sorgen macht, dass die Spiele der deutschen Nationalmannschaft ebenfalls hinter der Bezahlschranke verschwinden, den können wir beruhigen: Alle Spiele mit deutscher Beteiligung sind weiterhin im Free-TV zu sehen.

Und auch die heutige Begegnung zwischen Tunesien und Frankreich gehört nicht zu den 16 Spielen, die nur bei MagentaTV laufen. Wo genau Ihr jetzt zusehen könnt, erklären wir Euch in den folgenden Abschnitten.

Wer zeigt / überträgt Tunesien vs. Frankreich? Die ZDF-Übertragung des Spiels

Im ZDF könnt Ihr heute ab 15.05 Uhr die Vorberichterstattung zum Spiel sehen. Mit dabei sind dort Moderator Jochen Breyer und die beiden Weltmeister Per Mertesacker und Christoph Kramer. Außerdem gesellt sich Ex-Nationalspielerin Anja Mittag dazu.

Kommentiert wird das Spiel ab 16 Uhr schließlich von Claudia Neumann.

Wer zeigt / überträgt Tunesien vs. Frankreich? Die Übertragung bei MagentaTV

Das Duell zwischen dem amtierenden Weltmeister und Tunesien könnt Ihr natürlich auch bei MagentaTV erleben. Wie wir aber schon oben erwähnt haben, handelt es sich dabei um einen Bezahlsender.

Das bedeutet also, dass Ihr erst einmal ein kostenpflichtiges Abo abschließen müsst, bevor Ihr bei MagentaTV etwas sehen könnt. Für die WM bietet Euch MagentaTV dabei ein besonderes Angebot an: Ihr müsst für die ersten sechs Monate nichts bezahlen, erst dann werden zehn Euro pro Monat fällig. Allerdings seid Ihr dann auch zwei Jahre vertraglich an dieses Abo gebunden.

Wenn Ihr ein Abonnement abgeschlossen habt, dann könnt Ihr auch bei MagentaTV einfach um 16 Uhr einschalten und das ganze Spiel dort live sehen. Mehr Infos zum Bezahlsender findet Ihr übrigens noch einmal hier.

Wer zeigt / überträgt Tunesien vs. Frankreich per LIVE-STREAM?

Ihr wollt wissen, ob das Spiel zwischen Tunesien und Frankreich auch im LIVE-STREAM zu sehen ist? Keine Sorge, wir liefern Euch alle Infos dazu.

Wer zeigt / überträgt Tunesien vs. Frankreich? Der LIVE-STREAM des ZDF

Wie zu jedem WM-Spiel hat das ZDF auch für dieses Spiel einen LIVE-STREAM im Angebot. Dieser ist ganz einfach über diesen Link aufrufbar. Außerdem müsst Ihr dafür nichts bezahlen, der LIVE-STREAM ist völlig kostenlos.

Wer zeigt / überträgt Tunesien vs. Frankreich? Mit MagentaTV den LIVE-STREAM erleben

Den LIVE-STREAM von MagentaTV findet Ihr direkt auf der Website des Bezahlsenders. Dort müsst Ihr Euch dann nur noch mit euren Zugangsdaten anmelden. Das bedeutet aber auch, dass Ihr nur Zugriff auf den LIVE-STREAM bekommt, wenn Ihr bereits über ein gültiges Abo verfügt.

Umsonst könnt Ihr den MagentaTV-LIVE-STREAM also nicht sehen. Mehr Infos gibt es noch einmal hier.

Wer zeigt / überträgt Tunesien vs. Frankreich? Der LIVE-TICKER zum Spiel

Der LIVE-TICKER von GOAL ermöglicht es Euch, immer up-to-date zu bleiben, was Tore, Karten jeglicher Farbe und Auswechslungen angeht. Perfekt also für alle von Euch, die nichts verpassen wollen, aber nicht live vor dem TV und STREAM mitfiebern können.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Wer zeigt / überträgt Tunesien vs. Frankreich? Die Aufstellungen der Mannschaften

Die Startformationen der beiden Teams werden hier immer eine Stunde vor Spielbeginn veröffentlicht.