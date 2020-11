Türkgücü München vs. MSV Duisburg live: Die Übertragung der 3. Liga in TV und LIVE-STREAM

Der MSV Duisburg kämpft gegen Türkgücü München um Punkte in der 3. Liga. Die Informationen zum Spiel und der Übertragung bekommt Ihr hier im Artikel.

Am Samstag um 14 Uhr empfängt Türkgücü München den MSV Duisburg im Olympiastadion in München.

Türkgücü schlägt sich nach dem Aufstieg in die 3. Liga wacker. Auf den Spitzenreiter hat das Team aus München jedoch sieben Punkte Rückstand. Zuletzt lief es wieder besser für das Team von Alexander Schmidt. Mit zwei Siegen aus drei Spielen und einem Unentschieden gegen den kann sich die Bilanz sehen lassen.

Der strauchelt, denn mit acht Punkten steht das Team knapp auf einem Abstiegsplatz und kassierte zwei Niederlagen in den letzten beiden Spielen. Ausgerechnet gegen das starke 1860 München konnten die Duisburger dagegen einen 2:0-Sieg einfahren.

Alle Informationen zur Begegnung sowie der Übertragung im TV und LIVE-STREAM bekommt Ihr hier im Artikel geliefert.

Türkgücü München gegen MSV Duisburg heute live: Das Spiel im Überblick

Spiel: Türkgücü München vs. MSV Duisburg

Wettbewerb: , 10. Spieltag

Datum: Samstag, 14. November 2020

Anstoß: 14 Uhr

Ort: Olympiastadion, München

Türkgücü München gegen MSV Duisburg heute live: So wird die 3. Liga übertragen

Ob TV oder LIVE-STREAM, mit einem Anbieter könnt Ihr alles sehen. Das ist vor allem in der Welt des Fußballs nicht immer selbstverständlich. Doch in der 3. Liga besitzt Magenta Sport die Rechte an allen Begegnungen. Somit müsst Ihr Euch nicht lange Gedanken machen, wo Ihr ein Spiel sehen könnt.

Falls Ihr kein Magenta Kunde seid, lohnt es sich trotzdem nach der Übertragung für ein Spiel zu recherchieren, da auch die öffentlich-rechtlichen Sender der ARD bestimmte Duelle im Free-TV zeigen.

Mit diesem Artikel behaltet Ihr den Überblick zur Partie Türkgücü vs. Duisburg und erfahrt in den nächsten Abschnitten, wo das Spiel übertragen wird.

Türkgücü München gegen MSV Duisburg heute live: Mit Magenta Sport live im TV dabei

Das Spiel zwischen Türkgücü und Duisburg könnt Ihr dieses Mal nicht im Free-TV sehen. Nur Magenta Sport hat sich die Rechte an der Partie gesichert und zeigt das Spiel daher exklusiv.

Bereits um 13.45 Uhr könnt Ihr die Vorberichterstattung zum Spiel live im TV sehen, ehe dann der Anstoß um 14.00 Uhr erfolgt. Mit dabei sind Kommentator Alexander Klich und Moderator Basti Schwele.

Auch eine Konferenzschaltung mit den anderen Partien wird es auf Magenta zu sehen geben.

Türkgücü München gegen MSV Duisburg heute live: Der LIVE-STREAM von Magenta

Nicht nur im TV-Programm von Magenta könnt Ihr das Spiel heute sehen, sondern auch per LIVE-STREAM. Mit Smartphone, Tablet, PC oder Laptop könnt Ihr so das Spiel ebenfalls live sehen. Wie für die Übertragung im TV gilt, dass Ihr auch per LIVE-STREAM die Möglichkeit der Konferenzschaltung habt.

Den LIVE-STREAM, welcher identisch zur Übertragung im TV-Programm ist, seht Ihr hier auf der Magenta-Sport-Webseite.

Türkgücü München gegen MSV Duisburg heute live: So funktioniert Magenta Sport

Möchtet Ihr TV-Übertragung oder LIVE-STREAM verfolgen, dann benötigt Ihr noch ein Abonnement bei Magenta Sport. Je nachdem, ob Ihr bereits Kunde bei der Telekom seid oder nicht, fallen verschiedene Kosten an.

Mit Telekom-Vertrag starten die Kosten bei 4,83 Euro im Monat, nachdem das erste Jahr für Euch komplett kostenlos war. Ohne vorhandenen Vertrag bei der Telekom zahlt Ihr mindestens 9,70 Euro im Monat für das Jahresabo.

Mehr Informationen zu den verschiedenen Paketen erhaltet Ihr hier.

Türkgücü München gegen MSV Duisburg heute live: Der LIVE-TICKER von Goal

Nichts bezahlen, aber trozdem alles mitbekommen? Das geht mit dem LIVE-TICKER von Goal zur Partie Türkgcü München vs. MSV Duisburg. Hier verpasst Ihr keine Tore, Karten oder Statistiken zum Spiel.

Den LIVE-TICKER findet Ihr hier auf der Goal-Webseite.

Türkgücü München gegen MSV Duisburg heute live: Die Aufstellungen

Aufstellung Türkgücü München: Vollath - Gorzel, Sorge, Berzel, Stangl - Erhardt, Fischer - Tosun, Kirsch, Sararer - Sliskovic.

Aufstellung MSV Duisburg: Weinkauf - Sauer, Volkmer, Fleckstein, Sicker - Kamavuaka - Stoppelkamp, Krempicki, Engin,Budimbu - Vermeij.