Türkei vs. Norwegen heute live: Die Übertragung der WM-Quali im TV und LIVE-STREAM

Norwegen ist zu Gast im Sükrü-Saracoglu-Stadion in Istanbul. Goal liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

Ab 20:45 Uhr rollt der Ball am 8. Oktober in Istanbul. Die Türkei trifft dann am 7. Spieltag der WM-Qualifikation auf Norwegen.

Punkte liegen lassen möchte hier sicher keines der beiden Teams. In der Tabelle steht Norwegen aktuell auf Platz 2 mit 13 Punkten, direkt dahinter mit 11 Zählern wartet aber schon die Türkei. Ein richtig enges Rennen also um die begehrten WM-Plätze. Bitter ist dabei aus norwegischer Sicht, dass Stürmer und BVB-Star Erling Haaland verletzungsbedingt nicht dabei ist.

Der 21-jährige steht nach nur 15 Länderspielen bereits bei beeindruckenden 12 Toren. Bei der Partie gegen die Türkei kann er sein Team allerdings nur vor dem Fernseher unterstützen. Die Türkei konnte ihr vorletztes Pflichtspiel zwar klar mit 3:0 gegen Gibraltar gewinnen, danach setzte es allerdings eine deutliche 1:6-Niederlage gegen die Niederlande. Neuer Trainer der türkischen Elf ist übrigens Stefan Kuntz, der bisher sehr erfolgreich die deutsche U21-Nationalmannschaft betreute.

Alle Infos zur Übertragung der Partie zwischen der Türkei und Norwegen gibt es hier bei Goal.

Türkei vs. Norwegen heute live: Die Daten zum Spiel

Begegnung Türkei vs. Norwegen Wettbewerb WM-Qualifikation Anpfiff 08.10. - 20:45 Uhr Spielort Sükrü-Saracoglu-Stadion

Türkei vs. Norwegen heute live: Gibt es eine Übertragung im TV?

Für alle Fans, die die Partie zwischen der Türkei und Norwegen live im TV verfolgen wollen, gibt es leider schlechte Nachrichten. Im frei empfangbaren deutschen Fernsehen werden lediglich die Länderspiele mit deutscher Beteiligung live und in voller Länge gezeigt. Eine Übertragung im Free-TV gibt es also leider nicht.

Türkei vs. Norwegen heute live: Der LIVE-STREAM zur Partie

Auch wenn es keine Möglichkeit gibt das Spiel im TV zu sehen, müsst Ihr trotzdem nicht darauf verzichten. Der Streamingdienst DAZN zeigt alle Partien der WM-Qualifikation (außer die mit deutscher Beteiligung) live. Alles was Ihr dafür braucht ist ein gültiges Abonnement bei DAZN. Dieses kostet 14,99 Euro im Monatsabo, oder 149,99 Euro im Jahresabo. Ihr wisst nicht genau was es alles sonst noch bei DAZN zu sehen gibt? Kein Problem, wir klären Euch auf.

Neben der WM-Qualifikation zeigt der Streamingdienst sowohl La Liga, Serie A und Ligue 1 in vollem Umfang, als auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga. Dazu gesellen sich 121 der insgesamt 136 Champions League-Spiele, die es live nur bei DAZN zu sehen gibt. Aber auch Fans anderer Sportarten kommen auf ihre Kosten.

DAZN bietet Übertragungen der Sportarten Darts, Tennis, sowie Kampf- oder Motorsport an. Rund um die Uhr bekommt Ihr also das volle Paket an Liveübertragungen, bei denen sicher jeder fündig wird. Noch mehr Infos zu DAZN bekommt Ihr hier. Alles was Ihr dann noch braucht ist ein internetfähiges Gerät, um die LIVE-STREAMS auf der DAZN-Website abrufen zu können.

Jetzt aber zurück zum Spiel Türkei vs. Norwegen. Pünktlich zum Anpfiff empfängt Euch dort Kommentator Matthias Naebers und Ihr könnt die vollen 90 Minuten live verfolgen.

Türkei vs. Norwegen heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Wer nicht live mitfiebern kann, für den haben wir den LIVE-TICKER von Goal. Hier werdet Ihr sofort informiert, sobald auf dem Rasen etwas passiert. So verpasst ihr keine Minute der Partie.

Hier klicken für den LIVE-TICKER

Türkei vs. Norwegen heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Wenn die Aufstellungen der Teams rund eine Stunde vor dem Anpfiff bekanntgeben werden, könnt Ihr sie hier nachlesen.

Türkei vs. Norwegen heute live: Die Übertragung im Überblick