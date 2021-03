Türkei vs. Lettland heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - die Übertragung der WM-Qualifikation

Dritter Spieltag in der WM-Qualifikation! Die Türkei empfängt heute Lettland. Goal hat alle Informationen zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Am dritten Spieltag der Gruppenphase der WM-Qualifikation 2022 empfängt die Türkei am heutigen Dienstag, 30. März, Lettland. Die Partie wird um 20.45 Uhr im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul angepfiffen.

Der Kampf um die Tickets zur WM 2022 in Katar geht in die nächste Runde! Am heutigen Dienstag startet der 3. Spieltag der europäischen Qualifikationsgruppen. In der Gruppe G kommt es heute zum Duell zwischen der Türkei und Lettland.

Die Türkei geht als Favorit in das Spiel in Istanbul. Am 1. Spieltag sorgte sie mit einem Sieg gegen die Niederlande für eine große Überraschung und legte dann mit einem 3:0 gegen Norwegen nach. Lettland startete dagegen mit Niederlagen gegen Montenegro und die Niederlande in die WM-Qualifikation.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Türkei gegen Lettland heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell vorliegen.

Türkei vs. Lettland live sehen: Das Spiel der WM-Qualifikation im Überblick

Begegnung Türkei vs. Lettland Wettbewerb WM-Qualifikation, 3. Spieltag, Gruppe G Ort Atatürk-Olympiastadion, Istanbul Anpfiff Dienstag, 30. März, 20.45 Uhr

Türkei vs. Lettland heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die WM-Qualifikation übertragen

Das sind doch gute Nachrichten für alle Fußball-Fans! Alle Spiele der WM-Qualifikation werden live im Free-TV oder im LIVE-STREAM übertragen. Im Free-TV könnt Ihr die Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei RTL verfolgen, alle anderen Partien beim Streamingdienst DAZN.

Türkei vs. Lettland heute im LIVE-STREAM: Die Übertragung auf DAZN

DAZN zeigt heute live und exklusiv das Spiel zwischen der Türkei und Lettland im LIVE-STREAM. Die Übertragung beginnt dort einige Minuten vor Spielbeginn.

Neukunden können sich das Spiel in Deutschland und Österreich sogar kostenlos ansehen, da der erste Monat des Abonnements ein Geschenk von DAZN ist. Nach Ablauf des Gratismonats könnt Ihr DAZN dann zum Preis von 11,99 Euro monatlich (Monatsabo) oder einmalig 119,99 Euro (Jahresabo) buchen.

Sportfans kommen bei DAZN voll auf ihre Kosten! Den Streamingdienst zeichnet ein umfangreiches Live-Programm quer durch alle Sportarten aus. Fußball wird bei DAZN ganz groß geschrieben, seht Ihr dort doch auch die Champions League und Europa League, die Bundesliga und viele weitere europäische Ligen und Pokal-Wettbewerbe live.

Über die kostenlose DAZN-App könnt Ihr das komplette Programm bestens empfangen. Die App steht bei allen bekannten Anbietern zum Download bereit.

Türkei vs. Lettland heute live: Die Highlights bei DAZN

Ihr hattet keine Möglichkeit, das Spiel zwischen der Türkei und Lettland live zu verfolgen? Dank DAZN ist das kein Problem, könnt Ihr dort doch nach Spielende die Highlights der Partie und sogar das ganze Spiel im Re-Live sehen.

Türkei vs. Lettland heute live im TV und LIVE-STREAM: Der Ergebnis-TICKER von Goal

Wie zu jedem WM-Qualifikationsspiel bietet Goal auch zum Spiel zwischen der Türkei und Lettland einen Ergebnis-Ticker an. Dieser informiert Euch zeitnah über die aktuellen Geschehnisse aus Istanbul. Zudem findet Ihr dort Statistiken und die aktuelle Tabelle der Gruppe G.

Türkei vs. Lettland heute live: Die Aufstellungen

Gut eine Stunde vor Spielbeginn stehen die Aufstellungen fest. Hier zeigen wir Euch, mit welchen Spielern die Türkei und Lettland starten werden.

Türkei vs. Lettland heute live im TV und STREAM: Die Übertragung im Überblick