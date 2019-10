Türkei: Kaan Ayhan verweigerte Militärgruß nach Tor gegen Frankreich

Der türkische Nationalspieler Kaan Ayhan hat sich nach seinem Tor gegen bewusst gegen den umstrittenen Militärgruß entschieden, während seine Teamkollegen vor dem Gäste-Fanblock salutierten.

Erlebe die EM-Qualifikation live auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

In der 82. Minute köpfte der Innenverteidiger von im Stade de France den 1:1-Ausgleich. In der Folge lief der Großteil der türkischen Mannschaft zu den mitgereisten Fans und salutierte erneut – wie schon beim Last-Minute-Sieg gegen .

Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, habe es nach der politischen Geste einen kurzen Disput zwischen Merih Demiral ( ) und Ayhan gegeben. Der 21-Jährige soll den Torschützen dazu animiert haben, ebenfalls zu salutieren. Dieser habe aber seinen Weg zurück aufs Feld fortgesetzt, was Fotos vom Spielfeld belegen. Auch sein Düsseldorfer Teamkollege Kenan Karaman soll sich nicht an dem militärischen Jubel beteiligt haben.

Durch das Salutieren unterstützten die Nationalspieler die türkischen Streitkräfte, die am Militäreinsatz gegen die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien beteiligt sind. Dieser Einsatz wird international scharf kritisiert.

Zur Einordnung: Kaan Ayhan hat nach seinem Tor in Frankreich nicht salutiert, obwohl Mitspieler Melih Demiral und Co. ihn dazu gedrängt haben. Jetzt wird er in Teilen der türkischen Community dafür kritisiert. Es gibt einfachere Situationen, in denen man stecken kann.