UEFA ermittelt nach Militärgruß beim türkischen Torjubel gegen Frankreich und Kosovo in der EM-Qualifikation

Der türkischen Nationalmannschaft droht wegen des Torjubels in den vergangenen beiden Spielen ein Nachspiel.

Die Europäische Fußball-Union UEFA hat nach dem militärischen Gruß einiger türkischer Nationalspieler während der EM-Qualifikationsspiele in (1:1) am Montag und gegen (1:0) am vergangenen Freitag eine Untersuchung eingeleitet.

Erlebe die EM-Qualifikation auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Wie die UEFA am Dienstag mitteilte, wird aufgrund eines möglichen provokativen politischen Verhaltens der türkischen Profis ermittelt.

Das UEFA-Regelwerk verbietet politische Äußerungen in Stadien. Eine harte Strafe gilt allerdings als unwahrscheinlich, weil die UEFA den Spielern nachweisen müsste, dass sie mit der Geste die umstrittene -Offensive in Nordsyrien befürworten.