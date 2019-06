Mit großer Verärgerung hat die auf Verzögerungen bei der Einreise ihrer Nationalmannschaft zum EM-Qualifikationsspiel auf reagiert. Sprecher Ibrahim Kalin bezeichnete für Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan die ungewohnten Verzögerungen bei der Pass- und Gepäckkontrolle auf dem Flughafen in Reykjavik als "Mangel an Respekt" und "inakzeptabel", das türkische Außenministerium sandte eine diplomatische Protestnote an die Nordeuropäer, und der Verband beklagte "eine Abweichung von diplomatischen Gepflogenheiten und sportlichem Verhalten".

Erlebe die EM-Qualifikation live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Nach der Landung in Reykjavik am Sonntagabend zog sich die Abfertigung des türkischen Trosses zwei Tage vor dem Duell mit den Gastgebern über Stunden hin. Spieler aus dem Team von Nationaltrainer Senol Günes berichteten in Sozialen Medien und türkischen Zeitungen über intensive Sicherheitschecks bei der Personenüberprüfung und penible Durchsuchungen ihres Gepäcks.

Mittelfeldspieler Emre Belözoglu wurde zudem während eines Interviews eine WC-Bürste ins Gesicht gehalten, wie Bilder auf Twitter belegen. Stürmer Burak Yilmaz schimpfte derweil in einem Video auf Instagram : "Wir warten nun seit drei Stunden, sie durchsuchen unsere Taschen. Sie haben uns sogar unsere Handcremes weggenommen."

The Turkish national team were held for three hours after arriving at the airport in Iceland, subjected to strict security checks and had their bags searched multiple times.



Then once through, a fake reporter held a toilet brush to Emre Belözoğlu's face. 😳 pic.twitter.com/u7nXuuzD3V