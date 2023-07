"Tür ist komplett geschlossen": Cristiano Ronaldo schließt Rückkehr nach Europa aus

Cristiano Ronaldo kickt seit Jahresbeginn in Saudi-Arabien - und will nicht mehr nach Europa zurückkehren. Das machte er nun deutlich.

WAS IST PASSIERT? Cristiano Ronaldo spielt seit Januar für Al-Nassr in Saudi-Arabien, wo er einen Vertrag bis 2025 hat, den er auch erfüllen will. Das machte der Portugiese nun klar und schloss eine Rückkehr zu einem Klub nach Europa kategorisch aus.

WAS WURDE GESAGT? "Ich werde nicht nach Europa zurückkehren, die Tür ist komplett geschlossen. Ich bin schon 38 Jahre alt, und so wie ich das sehe, hat der Fußball in Europa viel an Qualität verloren. Nur die Premier League steht noch weit über allen anderen", sagte CR7 zu Record.

Ronaldo hatte auch noch eine kleine Spitze für seinen Dauerrivalen Lionel Messi parat. Auf die Frage, ob er sich vorstellen könnte, eines Tages auch noch in der MLS zu spielen, sagte Ronaldo: "Saudi-Arabien ist besser als die Vereinigten Staaten." Warum? "Ich habe den Weg in die saudische Liga geebnet ... und jetzt kommen alle Spieler hierher."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Ronaldo spielt seit Januar für Al-Nassr und kam in 16 Liga-Spielen auf 14 Treffer. Trotzdem reichte es für seinen Klub nicht zur Meisterschaft in der Saudi Pro League.