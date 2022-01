TSV Havelse vs. MSV Duisburg: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Übertragung der 3. Liga heute

Ein Krisenduell wartet am 21. Spieltag der 3. Liga auf die Fußballfans, wenn der TSV Havelse den MSV Duisburg empfängt. Anpfiff der Partie ist am Freitag, 14. Januar 2022, um 19.00 Uhr in der HDI-Arena in Hannover. GOAL hat im nachfolgenden Text die wichtigsten Informationen zur Übertragung im Free- und Pay-TV zusammengefasst und erklärt, wo Ihr LIVE-STREAMS, LIVE-TICKER sowie Highlights finden könnt.

Der TSV Havelse hat in der Rückrunde noch einige Punkte zu sammeln, wenn am Ende der Spielzeit der Klassenerhalt erreicht werden soll. Nach 20 absolvierten Partien stehen die seit sechs Ligaspielen sieglosen Niedersachsen auf dem letzten Tabellenplatz und sammelten bislang nur 13 Punkte. Immerhin gelangen zuletzt Unentschieden gegen die Aufstiegskandidaten aus Osnabrück und Saarbrücken - um den Abstand auf das rettende Ufer jedoch nicht zu groß werden zu lassen, ist ein Sieg fast schon Pflicht.

Selbiges lässt sich allerdings auch über den kommenden Gegner sagen. Der MSV Duisburg befindet sich nach einer schwachen Hinrunde auf dem 18. Rang und ist ebenso wie der TSV vom Abstieg bedroht. Und auch die Formkurve spricht nicht für den ehemaligen Bundesligisten. Das 2:2 gegen den SC Verl zum Jahresabschluss war der erste Punktgewinn nach zuvor drei sieglosen Partien, darunter eine bittere 2:3-Pleite gegen 1860 München.

Gelingt einem der beiden Klubs im direkten Aufeinandertreffen die Wende? Am Abend des 14. Januar wissen wir mehr - und so könnt Ihr die Partie live verfolgen.

TSV Havelse vs. MSV Duisburg live: Die Partie der 3. Liga heute in der Übersicht

Begegnung: TSV Havelse vs. MSV Duisburg

Wettbewerb: 3. Liga, 21. Spieltag

Datum: 14. Januar 2022, 19.00 Uhr

Austragungsort: HDI-Arena, Hannover

TSV Havelse vs. MSV Duisburg: Läuft die 3. Liga heute live im Free-TV?

Nur die allerwenigsten Duelle im deutschen Profifußball werden im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Dazu zählen beispielsweise Hin- sowie Rückrundenauftakt der Bundesliga, die Relegationsspiele oder auch das Topspiel der 2. Bundesliga am Samstagabend.

Darüber hinaus werden zwei bis drei Partien pro Drittliga-Spieltag auf den öffentlich-rechtlichen Regionalprogrammen der ARD gezeigt. Dazu gehört das Kräftemessen zwischen dem TSV Havelse und dem MSV Duisburg jedoch nicht, weshalb an dieser Stelle ein kostenpflichtiges Abonnement bei einem Streamingdienst notwendig ist.

TSV Havelse vs. MSV Duisburg heute live: Wer überträgt die 3. Liga im LIVE-STREAM und Pay-TV?

Bleibt nur noch die Frage zu klären, welcher der Anbieter die Rechte an den Übertragungen der 3. Liga hält - DAZN, Sky oder Magenta Sport?

Der Münchner Pay-TV-Sender Sky zeigt die Samstagsspiele der Bundesliga und die Premier League, DAZN ist für einen Großteil der Champions-League-Übertragungen, die Bundesliga-Spiele am Freitag und Sonntag sowie diverse internationale Meisterschaften verantwortlich. Die Drittliga-Rechte hält jedoch keines der beiden Unternehmen. Diese liegen bei Magenta Sport, dem Streamingdienst der Telekom.

TSV Havelse vs. MSV Duisburg: Die 3. Liga heute im LIVE-STREAM auf Magenta Sport

Wollt Ihr das komplette Angebot inklusive der 3. Liga bei Magenta Sport nutzen, müsst Ihr Euch zuvor registrieren. Seid Ihr bereits in einem Vertragsverhältnis mit der Telekom, zahlt Ihr umgerechnet 4,95 Euro pro Monat im Jahresabo oder 9,95 Euro im Monatsabo. Seid Ihr noch kein Telekom-Kunde, kostet Euch das Abo entweder umgerechnet 9,95 Euro monatlich im Jahresabo oder 16,95 Euro im Monatsabo.

Habt Ihr Euch registriert, steht einem entspannten Fußballabend nicht mehr viel im Wege. Loggt Euch einfach auf Smart-TV, Tablet, Handy oder im Webbrowser ein, wählt den entsprechenden LIVE-STREAM aus und genießt das Spiel. Neben Magenta Sport zeigt auch die Plattform OneFootball die Partie, den Zugriff auf das Einzelspiel könnt Ihr für 3,99 Euro erwerben.

TSV Havelse vs. MSV Duisburg live: Highlights und LIVE-TICKER zur 3. Liga heute

Habt Ihr keine Möglichkeit, die Partie in voller Länge im LIVE-STREAM zu verfolgen, werft einen Blick in die Highlights. Diese werden von der Sportschau sowie dem DFB auf der jeweiligen Website hochgeladen und sind auch bei Magenta Sport und OneFootball zu finden.

Wollt Ihr nahezu in Echtzeit auf dem Laufenden bleiben, ist der LIVE-TICKER von GOAL zur Partie Havelse gegen Duisburg eine Option. Dort informieren wir Euch über die wichtigsten Spielszenen, damit Ihr keine Tore, Großchancen oder Platzverweise verpasst.

TSV Havelse vs. MSV Duisburg heute live im TV und STREAM: Die Übertragung der 3. Liga in der Übersicht

TSV Havelse vs. MSV Duisburg heute live sehen: Die Aufstellungen

Sobald die Trainer ihre erste Elf bekanntgeben, veröffentlichen wir sie an dieser Stelle für Euch.