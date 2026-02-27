In der 3. Liga treffen am heutigen Freitag, 27. Februar, die TSG Hoffenheim II und der TSV 1860 München aufeinander. Die Partie des 26. Spieltags beginnt um 19 Uhr im Dietmar-Hopp-Stadion in Hoffenheim.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr TSG Hoffenheim II vs. 1860 München heute live im TV und im Stream sehen könnt.

TSV 1860 München bei TSG Hoffenheim II heute live im Free TV? Wer zeigt / überträgt die 3. Liga im TV und Live Stream?

Das Heimspiel der TSG Hoffenheim II gegen 1860 München läuft heute nicht im Free-TV.

Live verfolgen könnt Ihr die Partie nur kostenpflichtig über MagentaSport. Die Liveübertragung mit Kommentator Christian Straßburger, Moderator Tobias Wahnschaffe und Experte Fabian Klos beginnt um 18.30 Uhr.

Beim Abo unterscheidet MagentaSport zwischen Bestands- und Neukunden: MagentaTV-Kunden zahlen 9,95 Euro im Jahresabo oder 14,95 Euro monatlich. Ohne bestehenden MagentaTV-Vertrag kostet das Paket 14,95 Euro pro Jahr beziehungsweise 19,95 Euro im Monatsabo.

Spiel TSG Hoffenheim II - 1860 München Wettbewerb 3. Liga, 26. Spieltag Datum Freitag, 27. Februar 2026 Uhrzeit 19 Uhr Ort Dietmar-Hopp-Stadion (Hoffenheim)

Anstoßzeit Hoffenheim II gegen 1860 München

Hoffenheim II vs. 1860 München: Aufstellungen

Hoffenheim II vs 1860 Munich Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer S. Kleineheismann Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer M. Kauczinski

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Hoffenheim II

Der Aufsteiger holte in diesem Jahr aus sechs Spielen erst einen Punkt und rutschte deshalb in der Tabelle bis auf Platz 13 ab. Mit 32 Punkten beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz aber immer noch acht Zähler.

News über 1860 München

Die Löwen hoffen nach zwei Siegen in Folge, noch einmal in den Kampf um den Aufstieg einzugreifen. Voraussetzung dafür ist ein Sieg bei der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim, da Relegationsplatz drei für den Tabellenachten sieben Punkte entfernt liegt.

Form

Bilanz direkte Duelle

TSG Letztes Spiel TSV 1 Sieg 0 Unentschieden 0 Siege 1860 Munich 1 - 5 Hoffenheim II 5 Erzielte Tore 1 Spiele über 2,5 Tore 1/1 Beide Teams haben getroffen 1/1

Hoffenheim II vs 1860 München: Die Tabellen

