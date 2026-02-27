Goal.com
Live
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland 3 Liga
team-logoHoffenheim II
team-logo1860 Munich
Hier live sehen!
Andreas Pfeffer

TSV 1860 München bei TSG Hoffenheim II heute live im Free TV? Wer zeigt / überträgt die 3. Liga im TV und Live Stream?

In der 3. Liga ist 1860 München heute bei der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim gefordert. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

In der 3. Liga treffen am heutigen Freitag, 27. Februar, die TSG Hoffenheim II und der TSV 1860 München aufeinander. Die Partie des 26. Spieltags beginnt um 19 Uhr im Dietmar-Hopp-Stadion in Hoffenheim.

Melde Dich JETZT anJetzt Abo bei MagentaSport sichern - ab 7,95 Euro im Monat!

GOAL zeigt Euch, wie Ihr TSG Hoffenheim II vs. 1860 München heute live im TV und im Stream sehen könnt.

TSV 1860 München bei TSG Hoffenheim II heute live im Free TV? Wer zeigt / überträgt die 3. Liga im TV und Live Stream?

MagentaSportHier live ansehen!

Das Heimspiel der TSG Hoffenheim II gegen 1860 München läuft heute nicht im Free-TV. 

Live verfolgen könnt Ihr die Partie nur kostenpflichtig über MagentaSport. Die Liveübertragung mit Kommentator Christian Straßburger, Moderator Tobias Wahnschaffe und Experte Fabian Klos beginnt um 18.30 Uhr. 

Deutschland 3 Liga
Hoffenheim II crest
Hoffenheim II
TSG
1860 Munich crest
1860 Munich
TSV

Beim Abo unterscheidet MagentaSport zwischen Bestands- und Neukunden: MagentaTV-Kunden zahlen 9,95 Euro im Jahresabo oder 14,95 Euro monatlich. Ohne bestehenden MagentaTV-Vertrag kostet das Paket 14,95 Euro pro Jahr beziehungsweise 19,95 Euro im Monatsabo.

SpielTSG Hoffenheim II - 1860 München
Wettbewerb3. Liga, 26. Spieltag
DatumFreitag, 27. Februar 2026
Uhrzeit19 Uhr
OrtDietmar-Hopp-Stadion (Hoffenheim)

Anstoßzeit Hoffenheim II gegen 1860 München

crest
Deutschland 3 Liga - 3. Liga

Hoffenheim II vs. 1860 München: Aufstellungen

Hoffenheim II vs 1860 Munich Voraussichtliche Aufstellungen

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • S. Kleineheismann

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Kauczinski

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Hoffenheim II

Der Aufsteiger holte in diesem Jahr aus sechs Spielen erst einen Punkt und rutschte deshalb in der Tabelle bis auf Platz 13 ab. Mit 32 Punkten beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz aber immer noch acht Zähler. 

News über 1860 München

Die Löwen hoffen nach zwei Siegen in Folge, noch einmal in den Kampf um den Aufstieg einzugreifen. Voraussetzung dafür ist ein Sieg bei der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim, da Relegationsplatz drei für den Tabellenachten sieben Punkte entfernt liegt.

Noah Klose 1860 MünchenMagenta

Form

TSG
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/14
Spiele über 2,5 Tore
5/5
Beide Teams haben getroffen
5/5

TSV
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/5
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

TSG

Letztes Spiel

TSV

1

Sieg

0

Unentschieden

0

Siege

5

Erzielte Tore

1
Spiele über 2,5 Tore
1/1
Beide Teams haben getroffen
1/1

Hoffenheim II vs 1860 München: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Streame überall auf der Welt live mit Nord VPNJetzt anmelden

Nützliche Links

Werbung
0