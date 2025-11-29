Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland 3 Liga
team-logoUlm
team-logo1860 Munich
GOAL

TSV 1860 München bei SSV Ulm (3. Liga) heute live im Free TV und Live Stream: BR, SWR oder nur Magenta?

Der TSV 1860 München gastiert heute in der 3. Liga beim SSV Ulm. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Samstag, den 29. November, treffen am 16. Spieltag der 3. Liga der SSV Ulm und der TSV 1860 München aufeinander. Die Begegnung wird um 14 Uhr im Donaustadion in Ulm angestoßen.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

TSV 1860 München bei SSV Ulm (3. Liga) heute live im Free TV und Live Stream: BR, SWR oder nur Magenta?

MagentaSportHier ansehen
BRHier ansehen
SWRHier ansehen

Gleich drei TV-Sender zeigen heute das Duell zwischen dem SSV Ulm und dem TSV 1860 München im TV und Livestream. Zum einen seht Ihr das Duell live bei MagentaSport ab 13.45 Uhr live und in voller Länge. Kommentiert wird das Spiel dort von Franz Büchner. Der Pay-TV-Sender zeigt die Partie im Livestream in der MagentaSport-App und auf magentasport.de. Im kostenpflichtigen Einzelstream wird die Übertragung des Pay-TV-Senders zudem auf OneFootball gezeigt.

Darüber hinaus wird das Drittligaspiel heute im Free-TV übertragen. Ab 14 Uhr seht Ihr die Partie live im BR sowie im SWR. Alternativ könnt Ihr das Duell zwischen dem SSV Ulm und dem TSV 1860 München kostenlos im Livestream in der ARD-Mediathek oder auf sportschau.de verfolgen.

Deutschland 3 Liga
Viktoria Koeln 1904 crest
Viktoria Koeln 1904
FCK
Ulm crest
Ulm
UMF
Deutschland 3 Liga
1860 Munich crest
1860 Munich
TSV
FC Schweinfurt crest
FC Schweinfurt
SWF

Anstoßzeit SSV Ulm gegen TSV 1860 München

crest
Deutschland 3 Liga - 3. Liga

SSV Ulm vs. TSV 1860 München: Aufstellungen

Ulm vs 1860 Munich Aufstellungen

UlmHome team crest

4-5-1

Aufstellung

3-5-2

Home team crestTSV
39
C. Ortag
28
M. Scholze
27
L. Mazagg
32
Niklas Kölle
21
M. Seegert
11
D. Chessa
14
D. Dressel
20
M. Pepic
23
M. Brandt
43
L. Dajaku
9
Lucas Röser
21
Thomas Dähne
25
S. Dulic
16
M. Reinthaler
3
S. Voet
29
Marvin Rittmüller
5
T. Jacobsen
41
C. Lippmann
31
K. Volland
26
P. Maier
34
P. Hobsch
22
S. Haugen

3-5-2

TSVAway team crest

UMF
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • P. Dotchev

TSV
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Kauczinski

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über SSV Ulm

Der SSV Ulm musste am vergangenen Ligaspieltag die sechste Pleite in Serie hinnehmen. Auch mit dem neuen Trainer Pavel Dotchev, der beim Duell gegen den TSV Havelse sein Debüt gab, konnten die Ulmer die Negativ-Serie nicht stoppen. Die Partie verloren die Spatzen mit 1:2 gegen Havelse. Mit aktuell 13 Punkten steht der SSV Ulm damit in der Abstiegszone.

News über TSV 1860 München

Der TSV 1860 München konnte hingegen am letzten Ligaspieltag einen Sieg feiern. Gegen den 1. FC Saarbrücken gewannen die Münchner vor heimischem Publikum mit 2:0. Dennoch hinkt der TSV 1860 München seinen eigenen Ansprüchen hinterher. Mit 21 Zählern nach 15 Spieltagen stehen die heutigen Gäste nur im Tabellenmittelfeld der 3. Liga.

Form

UMF
-Form

Tor erzielt (kassiert)
3/17
Spiele über 2,5 Tore
5/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

TSV
-Form

Tor erzielt (kassiert)
9/8
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

UMF

Letzte 4 Spiele

TSV

3

Siege

0

Unentschieden

1

Sieg

6

Erzielte Tore

4
Spiele über 2,5 Tore
2/4
Beide Teams haben getroffen
1/4

SSV Ulm vs. TSV 1860 München: Die Tabellen

