Am heutigen Samstag, den 29. November, treffen am 16. Spieltag der 3. Liga der SSV Ulm und der TSV 1860 München aufeinander. Die Begegnung wird um 14 Uhr im Donaustadion in Ulm angestoßen.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

TSV 1860 München bei SSV Ulm (3. Liga) heute live im Free TV und Live Stream: BR, SWR oder nur Magenta?

Gleich drei TV-Sender zeigen heute das Duell zwischen dem SSV Ulm und dem TSV 1860 München im TV und Livestream. Zum einen seht Ihr das Duell live bei MagentaSport ab 13.45 Uhr live und in voller Länge. Kommentiert wird das Spiel dort von Franz Büchner. Der Pay-TV-Sender zeigt die Partie im Livestream in der MagentaSport-App und auf magentasport.de. Im kostenpflichtigen Einzelstream wird die Übertragung des Pay-TV-Senders zudem auf OneFootball gezeigt.

Darüber hinaus wird das Drittligaspiel heute im Free-TV übertragen. Ab 14 Uhr seht Ihr die Partie live im BR sowie im SWR. Alternativ könnt Ihr das Duell zwischen dem SSV Ulm und dem TSV 1860 München kostenlos im Livestream in der ARD-Mediathek oder auf sportschau.de verfolgen.

Anstoßzeit SSV Ulm gegen TSV 1860 München

SSV Ulm vs. TSV 1860 München: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über SSV Ulm

Der SSV Ulm musste am vergangenen Ligaspieltag die sechste Pleite in Serie hinnehmen. Auch mit dem neuen Trainer Pavel Dotchev, der beim Duell gegen den TSV Havelse sein Debüt gab, konnten die Ulmer die Negativ-Serie nicht stoppen. Die Partie verloren die Spatzen mit 1:2 gegen Havelse. Mit aktuell 13 Punkten steht der SSV Ulm damit in der Abstiegszone.

News über TSV 1860 München

Der TSV 1860 München konnte hingegen am letzten Ligaspieltag einen Sieg feiern. Gegen den 1. FC Saarbrücken gewannen die Münchner vor heimischem Publikum mit 2:0. Dennoch hinkt der TSV 1860 München seinen eigenen Ansprüchen hinterher. Mit 21 Zählern nach 15 Spieltagen stehen die heutigen Gäste nur im Tabellenmittelfeld der 3. Liga.

Form

Bilanz direkte Duelle

SSV Ulm vs. TSV 1860 München: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Nützliche Links

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.