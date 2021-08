Am 2. Spieltag der Bundesliga-Saison spielt die TSG Hoffenheim zuhause gegen Union Berlin: Goal liefert alle Infos zur Übertragung.

Union Berlin ist am 2. Spieltag der Bundesliga bei der TSG Hoffenheim zu Gast. Anpfiff der Begegnung ist heute um 15:30 Uhr in der PreZero Arena in Sinsheim.

Die Gäste aus Berlin konnten diese Woche mit 4:0 einen überzeugenden Auftritt im Playoff-Hinspiel der Conference League gegen Kuopion PS hinlegen. Auch sonst läuft es nicht schlecht für die Eisernen: Im DFB-Pokal ist man eine Runde weiter und zum Auftakt der Bundesliga konnte man einen Punkt gegen Bayer Leverkusen mitnehmen. Union Berlin fährt somit mit breiter Brust nach Sinsheim.

Doch auch Hoffenheim ist gut in die Saison 2021/22 gestartet: Im Auftaktspiel der Bundesliga gegen Augsburg ließ man dem Gegner keine Chance und gewann 4:0.

Das letzte Spiel gegeneinander bestritten beide Mannschaften im Februar und trennten sich dabei 1:1-Unentschieden. Wer kann die Begegnung heute für sich entscheiden? Goal fasst alle wichtigen Informationen rund um die Übertragung der Bundesligapartie für Euch zusammen.

TSG Hoffenheim vs. Union Berlin: Die Bundesliga heute live im TV und STREAM sehen - die Daten zum Spiel

Begegnung TSG Hoffenheim vs. Union Berlin Datum Sonntag, 22. August 2021 Uhrzeit 15:30 Uhr Ort PreZero Arena | Sinsheim

Bundesliga heute live im TV sehen: TSG Hoffenheim vs. Union Berlin im Fernsehen

Auch dieses Jahr können Fans der beiden Vereine die Begegnung nicht live im Free-TV empfangen, das ist die schlechte Nachricht vorweg. Die gute Nachricht ist: Das bedeutet noch lange nicht, das auf das Spiel verzichtet werden muss! Wie Ihr auch bei diesem Spiel live dabei seid, erfahrt Ihr im nächsten Punkt.

TSG Hoffenheim vs. Union Berlin heute nicht im Free-TV: So könnt Ihr das Spiel heute trotzdem live im TV sehen

DAZN bietet seinen Mitgliedern heute mehr Bundesliga als je zuvor! Auch die Sonntagsbegegnung zwischen Hoffenheim und Union wird live und exklusiv beim Streaminganbieter ausgestrahlt. DAZN konnte sich die TV-Rechte für die Bundesliga für alle Freitags- und Sonntagspartien sichern. Somit sind die TV-Rechte der Bundesliga klar zwischen DAZN und Sky aufgeteilt: Sky zeigt Euch die Bundesliga dementsprechend am Samstag, Dienstag und Mittwoch.

TSG Hoffenheim vs. Union Berlin heute live im Pay-TV: DAZN zeigt das Spiel live im TV

Möchtet Ihr also die Begegnung zwischen der Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß und Union Berlin heute live im TV ansehen, so benötigt Ihr eine Mitgliedschaft bei DAZN. Diese Mitgliedschaft ist mi Kosten verbunden:

Die Jahresmitgliedschaft bei DAZN kostet einmalig 149,99€ und entspricht somit monatlichen Kosten von 12,50€. Wollt Ihr flexibler sein, empfiehlt Euch Goal die Monatsmitgliedschaft mit dem Recht auf monatliche Kündigung. Im Monat bezahlt Ihr hier 14,99€. Zu Eurem kostenlosen Probemonat bei DAZN kommt Ihr hier .

Die Übertragung der Begegnung zwischen Hoffenheim und Union auf dem Sportsender DAZN wird heute wie folgt ablaufen.

Uli Hebel kommentiert Hoffenheim vs. Union: So überträgt DAZN die Bundesliga

Beginn der Übertragung: 15:00 Uhr

15:00 Uhr Anstoß: 15:30 Uhr

15:30 Uhr Sender: DAZN

DAZN Moderation: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Expertise: Sebastian Kneißl

Sebastian Kneißl Kommentar: Uli Hebel

TSG Hoffenheim vs. Union Berlin: Die Bundesliga heute im LIVE-STREAM verfolgen

Wollt auch Ihr flexibel sein, was die Ortswahl betrifft, an dem Ihr bei der Begegnung live mitfiebert? Könnt Ihr diese Frage mit einem Ja beantworten, so ist DAZN Euer bester Freund!

Alle DAZN-Abonnenten können sich gratis die DAZN-App auf das Handy, den Smart-TV, Tablet oder Desktop installieren und nach der Anmeldung direkt mit dem Streaming beginnen. Der Vorteil ist, dass die App-Anwendungen allesamt kostenlos sind und Ihr ab sofort die Begegnung ansehen könnt, egal wo Ihr Euch befindet! Alles was Ihr dazu braucht, ist eine stabile Internetverbindung und ein internetfähiges Gerät.

Die Apps können im jeweiligen App-Store installiert werden - im nächsten Abschnitt findet Ihr unter anderem die Links zum Download der DAZN-App.

Bundesliga LIVE auf DAZN - die wichtigsten Links

Zum kostenlosen Probemonat auf DAZN

DAZN im App Store

DAZN im Play Store

DAZN Highlight-Show

Bundesliga heute LIVE: Die Aufstellungen von TSG Hoffenheim und Union Berlin

Rund eine Stunde vor Spielbeginn veröffentlichen beide Mannschaften die Aufstellungen zum Spiel. Wir tragen Sie daraufhin an dieser Stelle für Euch ein.

TSG Hoffenheim vs. Union Berlin: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER verfolgen & Highlights der Bundesliga auf DAZN

Ihr könnt heute leider nicht live mit von der Partie sein? Kopf hoch! Auch für diesen Fall müsst Ihr nicht gänzlich auf die Begegnung der Bundesliga verzichten. Goal bietet Euch einen kostenlosen LIVE-TICKER zum Spiel und lässt Euch damit nicht im Stich. Der LIVE-TICKER von Goal bietet Euch alle wichtigen Infos rund um die Begegnung und versorgt Euch mit den wichtigsten Szenen des Spiels! Hier kommt Ihr direkt zum Goal LIVE-TCIKER .

Möchtet Ihr unbedingt noch einmal die besten Szenen der Partie analysieren, oder habt sogar das Spiel verpasst? Auch für diesen Fall bietet Euch DAZN eine Lösung an!

Mit der DAZN-Highlight-Show könnt Ihr jeden Samstag die Highlights der Samstagspartien ab 17:30 Uhr noch einmal Revue passieren lassen.

Hier das wichtigste im Überblick zur DAZN-Highlight-Show der Bundesliga

TSG Hoffenheim vs. Union Berlin im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der Bundesliga im Überblick