Bericht: TSG Hoffenheim an Leihe von Ajax-Angreifer Kasper Dolberg interessiert

Geht Kasper Dolberg bald in der Bundesliga auf Torejagd? Neben Bayer Leverkusen soll nun auch Hoffenheim am Stürmer von Ajax interessiert sein.

Die TSG ist angeblich an einer Leihe von Angreifer Kasper Dolberg interessiert. Wie De Telegraaf berichtet, will Alfred Schreuder seinen ehemaligen Schützling in den Kraichgau lotsen.

Schreuder war zuletzt eineinhalb Jahre bei Amsterdam als Co-Trainer aktiv und kennt Dolberg daher bestens.

Dolberg bei Ajax nicht immer erste Wahl - auch Leverkusen interessiert?

Der 21-jährige Däne gehörte in der abgelaufenen Saison nicht zur ersten Elf beim niederländischen Doublesieger und stand in 39 Pflichtspielen nur 20-mal - meistens in der - in der Startformation.

Zuletzt gab es auch Meldungen über ein Interesse aus Leverkusen an Dolberg. Bei Bayer würde er mit Peter Bosz ebenfalls auf einen ehemaligen Förderer treffen.