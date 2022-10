TSG Hoffenheim vs. FC Schalke 04 heute live sehen: Wer überträgt den DFB-Pokal?

TSG Hoffenheim empfängt im DFB-Pokal den FC Schalke 04. Alle Infos zur Übertragung des Pokalspiels im TV und LIVE-STREAM gibt es hier.

Am heutigen Dienstagabend (18. Oktober 2022) ist Schalke 04 zu Gast bei der TSG Hoffenheim. Die DFB-Pokal-Partie wird um 20.45 Uhr in der PreZero-Arena in Sinsheim angepfiffen.

Einmal trafen die beiden Teams im DFB-Pokal bereits aufeinander. Bei dieser Partie aus dem Jahr 2013 unterlagen die Schalker mit 1:3. Die Tore erzielten damals unter anderem Roberto Firmino, Jefferson Farfan und Kevin Volland. In der Liga trafen die beiden Teams erst am letzten Spieltag aufeinander. Auch dort verlor Schalke 04, allerdings mit 0:3. Ob es heute Abend besser läuft, sehen wir dann ab 20.45 Uhr.

GOAL liefert Euch die wichtigsten Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

TSG Hoffenheim vs. FC Schalke 04 heute live sehen: Die Partie auf einen Blick

Begegnung TSG Hoffenheim vs. FC Schalke 04 Wettbewerb DFB-Pokal Spielort PreZero-Arena (Sinsheim) Anpfiff 18. Oktober - 20.45 Uhr

TSG Hoffenheim vs. FC Schalke 04 heute live sehen: Wo läuft das Spiel im TV

Verantwortlich für das Zeigen des DFB-Pokals ist der Pay-TV-Sender Sky. Im Free-TV werden zwar auch immer einzelne Partien gezeigt, alle Spiele des Pokals sind allerdings bei Sky zu sehen. Auch die heutige Begegnung seht Ihr nur beim Bezahlsender.

Bei Sky müsst Ihr aus verschiedenen Paketen auswählen, die Euch unterschiedliche Inhalte des Bezahlsenders freischalten. Welches Paket Ihr jetzt genau braucht, um den DFB-Pokal sehen zu können und was das kostet, könnt Ihr hier nachlesen.

Wenn Ihr dann über ein gültiges Abo bei Sky verfügt, könnt Ihr auf Sky Sport 8 das Duell zwischen Hoffenheim und Schalke live und in voller Länge verfolgen. Wenn Ihr lieber die Konferenz mit den anderen Partien des Pokal-Spieltags sehen wollt, dann seid Ihr bei Sky Sport 1 richtig aufgehoben.

Getty Images

TSG Hoffenheim vs. FC Schalke 04 heute live sehen: Die Übertragung per LIVE-STREAM

Neben der TV-Übertragung habt Ihr natürlich auch die Möglichkeit, die Partie per STREAM zu erleben. Dabei stehen Euch sogar ein paar unterschiedliche Möglichkeiten zur Auswahl.

TSG Hoffenheim vs. FC Schalke 04 heute live sehen: Der LIVE-STREAM bei Sky Go

Sky Go nennt sich der direkte LIVE-STREAM-Service des Bezahlsenders. Jeder, der über ein gültiges Sky-Abo verfügt, kann sich einfach die Sky-Go-App herunterladen und sich dann dort mit seinen Zugangsdaten anmelden. Schon könnt Ihr das von Euch gebuchte Paket im LIVE-STREAM sehen.

Hier gibt es mehr Infos zu Sky Go

TSG Hoffenheim vs. FC Schalke 04 heute live sehen: Mit WOW zum LIVE-STREAM

WOW ist Euch vielleicht noch unter dem Namen Sky Ticket bekannt. Auch dort könnt Ihr den LIVE-STREAM sehen. WOW-Livesport kostet Euch 29,99 Euro, dafür könnt Ihr dann sowohl die 1. und 2. Bundesliga, den DFB-Pokal und die Premier League live sehen.

Auch dafür braucht Ihr dann natürlich ein internetfähiges Gerät. Den Link zur Anmeldung bei WOW-Livesport haben wir hier für Euch herausgesucht.

TSG Hoffenheim vs. FC Schalke 04 heute live sehen: Die Kooperation von OneFootball und Sky

Die letzte Möglichkeit, wie Ihr die Partie per LIVE-STREAM sehen könnt, wird durch die Zusammenarbeit von OneFootball und Sky möglich gemacht. Ihr könnt Euch dort ganz einfach über die OneFootball-App einzelne Partien des DFB-Pokals heraussuchen und dann für 3,99 Euro pro Spiel den Zugang für den dazugehörigen LIVE-STREAM bei Sky kaufen. Nach den 90 Minuten verfällt euer Zugangsrecht allerdings auch wieder und für die nächste Partie müsstet Ihr wieder 3.99 Euro bezahlen.

Mehr Infos zu diesem System könnt Ihr noch einmal hier nachlesen.

Getty Images

TSG Hoffenheim vs. FC Schalke 04 heute live sehen: Der LIVE-TICKER von GOAL

Bei GOAL haben wir natürlich auch einen LIVE-TICKER für Euch. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Spielfeld etwas geschieht. Egal ob Tor, Auswechslung oder gelbe Karte, hier bleibt Ihr immer up-to-date.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

TSG Hoffenheim vs. FC Schalke 04 heute live sehen: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Mannschaften ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.