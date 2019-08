Rekordtransfer? TSG Hoffenheim verpflichtet Diadie Samassekou aus Salzburg

Die TSG Hoffenheim verstärkt ihr Mittelfeld mit Diadie Samassekou, der von RB Salzburg kommt. Der Malier ist wohl neuer Rekordtransfer von 1899.

Bundesligist TSG Hoffenheim hat Mittelfeldspieler Diadie Samassekou vom österreichischen Topklub RB Salzburg verpflichtet. Wie die Kraichgauer am Donnerstag offiziell mitteilten, hat der 23-Jährige einen Fünfjahresvertrag bis 2024 unterschrieben.

Dem Vernehmen nach soll Samassekou die TSG rund 14 Millionen Euro kosten und wäre damit neuer Rekordtransfer des Klubs. Bisher war der kroatische Vizeweltmeister Andrej Kramaric (elf Millionen) der teuerste Hoffenheimer Einkauf.

Rekordtransfer bei Hoffenheim: Samassekou war wohl auch beim BVB im Gespräch

"Wir haben in den vergangenen Wochen häufig betont, dass wir nochmal auf dem Transfermarkt aktiv werden, sollte sich eine Möglichkeit bieten, die uns in jeder Hinsicht überzeugt“, sagte Alexander Rosen, Direktor Profifußball bei 1899. Samassekou wurde zuletzt auch mit Vizemeister in Verbindung gebracht.

"Ich bin sehr gespannt auf die TSG und die “, wird Samassekou zitiert. "Ich habe mich bewusst für diesen Verein entschieden. Hoffenheims Ruf, Talente zu fördern, zu stärken und weiterzuentwickeln, ist über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt."

Der malische Nationalspieler wechselte 2015 von AS Real Bamako nach Salzburg und wurde zunächst für ein Jahr beim Farmteam FC Liefering untergebracht. Für RB absolvierte er später dann insgesamt 134 Pflichtspiele.