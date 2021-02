TSG 1899 Hoffenheim vs. Molde FK heute: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen und mehr - Die Übertragung der Europa League

Im Rückspiel der Europa-League-Zwischenrunde trifft die TSG 1899 Hoffenheim auf Molde FK. Alle Informationen zum Spiel gibt es hier.

Die TSG 1899 Hoffenheim empfängt Molde FK aus Norwegen zum Rückspiel der Europa-League-Zwischenrunde. Anpfiff in Sinsheim ist heute 18.55 Uhr.

Es hätte so einfach sein können für die TSG. Doch statt bereits mit einem Bein im Achtelfinale der Europa League zu stehen, sind die Kraichgauer im Rückspiel gegen Molde noch einmal gefordert. Konzentrationsschwächen in der Schlussphase im Hinspiel in der vergangenen Woche kosteten eine beruhigende 3:1-Führung, stattdessen endete die Partie mit einem 3:3.

Dennoch geht das Team von Trainer Sebastian Hoeneß als klarer Favorit in das Rückspiel, zumal die Formkurve stimmt. In der Bundesliga folgte auf den wilden Ritt gegen Molde ein beachtliches 4:0 gegen Werder Bremen.

Die TSG 1899 Hoffenheim kämpft gegen Molde FK um den Einzug ins Europa-League-Achtelfinale. Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der Partie.

TSG 1899 Hoffenheim vs. Molde FK: Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG TSG 1899 Hoffenheim vs. Molde FK WETTBEWERB Europa League, Rückspiel Zwischenrunde HINSPIELERGEBNIS 3:3 ORT Rhein-Neckar-Arena, Sinsheim ANSTOSSZEIT 18.55 Uhr

TSG 1899 Hoffenheim vs. Molde FK heute: Die Übertragung in TV und LIVE-STREAM

Der Streamingdienst DAZN zeigt bis zum Saisonende alle Spiele der Europa League live. Zudem überträgt die Mediengruppe RTL ein Spiel pro Woche auf einem ihrer Sender live im Free-TV. Gehört Hoffenheim gegen Molde dazu? Hier bekommt Ihr die Antwort.

TSG 1899 Hoffenheim vs. Molde FK: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei DAZN

Die Begegnung zwischen Hoffenheim und Molde ist live und exklusiv bei DAZN zu sehen. Uli Hebel und Sebastian Kneißl kommentieren die Begegnung ab 18.55 Uhr.

Der Streamingdienst kostet 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahresabo. Doch Ihr könnt das Spiel auch kostenlos sehen! Denn der erste Monat nach Anmeldung ist gratis, damit Ihr das umfangreiche Sportangebot von DAZN auch umfassend testen könnt.

TSG 1899 Hoffenheim vs. Molde FK: So könnt Ihr auf DAZN zugreifen

Streaming bedeutet Internet, das heißt: Ohne einen Anschluss könnt Ihr DAZN nicht nutzen. Empfohlen wird eine Übertragungsrate von mindestens 6.000 kBits, damit das Spiel auch ruckelfrei auf Eurem Endgerät ankommt.

Apropos Endgerät: DAZN ist auf vielen verschiedenen Geräten nutzbar. Ganz klassisch über den Browser eures PCs oder Laptops, als App auf eurem Smartphone oder Tablet oder auch über Smart-TV, die gängigen TV-Sticks und auf PlayStation sowie Xbox. Eine detaillierte Übersicht findet Ihr hier.

TSG 1899 Hoffenheim vs. Molde FK: Die Übertragung bei DAZN heute in der Übersicht

Zeit: 18.55 Uhr

18.55 Uhr Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Sebastian Kneißl

Sebastian Kneißl Kosten: Gratismonat bei Neuanmeldung, danach 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahresabo



TSG 1899 Hoffenheim vs. Molde FK: Darum zeigt RTL das Spiel nicht im Free-TV

Pro Woche darf RTL eine Begegnung der Europa League im Free-TV ausstrahlen. Meist nutzt das Unternehmen dafür den hauseigenen Sender Nitro. So auch in dieser Woche.

Allerdings zeigt Nitro nicht die Partie der Hoffenheimer, sondern das Rückspiel zwischen Bayer 04 Leverkusen und den Young Boys Bern ab 21.00 Uhr.

TSG 1899 Hoffenheim vs. Molde FK: Die Teams im Vergleich

TSG 1899 Hoffenheim Molde FK Nationale Meistertitel 0 4 Nationale Pokalsiege 0 4 Trainer Sebastian Hoeneß Erling Moe Topstar Andrej Kramaric Magnus Wolff Eikrem

TSG 1899 Hoffenheim vs. Molde FK: Der LIVE-TICKER von Goal

Falls Ihr das Spiel nicht sehen könnt, aber dennoch nichts verpassen wollt, dann sei Euch der LIVE-TICKER von Goal ans Herz gelegt. Dort werdet ihr kompetent durch das Spiel geführt und verpasst keine wichtige Szene.

TSG 1899 Hoffenheim vs. Molde FK: Die Aufstellungen

Rund eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen veröffentlicht. Ihr findet sie dann zügig hier an dieser Stelle.