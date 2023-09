Trotz EAFC: Bringt die FIFA auch weiterhin ein eigenes Videospiel raus?

EA Sports bringt EAFC ohne die Kooperation mit der FIFA heraus. Zieht der Weltfußballverband nun nach?

Im Mai 2022 platzte die Bombe: Spielehersteller EA Sports und der Weltfußballverband FIFA beenden ihre Kooperation bei der weltweit erfolgreichen FIFA-Serie, die seit Jahrzehnten Userinnen und User begeistert.

Kurz darauf gab EA Sports bekannt, dass die Firma auch weiterhin jährlich ein Fußball-Game auf den Markt bringen wird - allerdings dann natürlich unter einem anderen Namen. EA Sports FC, oder kurz: EAFC, heißt das Spiel, das nun im Herbst zum ersten Mal alleine von EA Sports releast wird.

Zieht die FIFA dann nach und bringt ihr eigenes Spiel auf den Markt - möglicherweise mit einem anderen Kooperationspartner? Wir beantworten Euch diese Frage!

Alle Infos zu EAFC:

Name EA Sports FC Herausgeber Electronic Arts Spielserie EAFC (zuvor FIFA) Genre Fußballsimulation Releasedatum 29. September 2023

Was hat die FIFA nun vor?

EA Sports FC erscheint Ende September - so viel ist schon seit Monaten klar. Will die FIFA aber nun weiterhin ihren Namen nutzen, um ein Konkurrenzprodukt auf den Markt zu bringen. Ja, sagt FIFA-Präsident Gianni Infantino. Er wolle, dass das "beste für Spieler und Fußballfans verfügbare Spiel" entwickelt werde - und damit ein direkter Rivale für EA Sports FC.

Das sind die FIFA-Pläne

Wie der Weltverband bekanntgab, gibt es allerdings kein "FIFA 24", das nun in den kommenden Wochen erscheint. Erst für das Jahr 2024 hat die FIFA ihr Game erst einmal angekündigt. "Das neue FIFA-Spiel - FIFA 25, 26, 27 und so weiter - wird immer das beste Spiel für jedes Mädchen oder jeden Jungen sein", sagte Infantino der New York Times. Von FIFA 24 war keine Rede mehr.

Bislang ist aber nicht klar, welcher Spielerhersteller die Kooperation mit der FIFA eingehen wird. Insofern erscheint ein für 2024 geplanter Release eher optimistisch. Solange keine weiteren News in dieser Richtung zu lesen sind, dürfte es erst einmal bei der Absichtserklärung des Weltverbandes bleiben.