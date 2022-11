Trofeo de Campeones: Finale zwischen zwischen Boca Juniors und Racing Club eskaliert

In Argentinien eskaliert das Finale um die Trofeo de Campeones. Zehn Spieler der Boca Juniors und von Racing Club müssen vorzeitig duschen.

WAS IST PASSIERT? Beim Finale der Trofeo de Campeones in Argentinien zwischen den Boca Juniors und Racing Club sind zehn Spieler vom Platz geflogen. Die Bilanz: acht Rote Karten, zwei Gelb-Rote Karten und ein Spielabbruch.

WAS IST DER HINTERGRUND? In der Nachspielzeit der regulären Spielzeit zwischen den beiden Vereinen aus Buenos Aires gerieten zwei Akteure beim Stand von 1:1 aneinander, weshalb Schiedsrichter Facundo Tello zweimal Rot zückte. In der Verlängerung folgte zunächst ein weiterer Boca-Spieler mit Gelb-Rot.

Als alle Beteiligten bereits mit einem Elfmeterschießen rechneten, überschlugen sich die Ereignisse. Racing ging in der 118. Minute durch Carlos Alcaraz mit 2:1 in Führung und der jubelte provokant vor den Boca-Fans.

Mehrere Boca-Profis flippten daraufhin aus, unter anderem zogen sie den Torschützen an den Ohren - es kam zu einer wilden Rudelbildung. Der Schiri schickte vier weitere Boca-Spieler (drei Rote Karten, eine Gelb-Rote Karte) und zwei Racing-Kicker (zwei Rote Karten) vom Platz.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Da Boca jetzt nur noch fünf Spieler auf dem Feld hatte, musste die Partie den Regeln entsprechend abgebrochen werden. Auf der Bank sitzend sah obendrein noch Carlos Zambrano Rot, der früher für Schalke, St. Pauli und Frankfurt spielte und nun das Boca-Trikot trägt.

Außerdem flog Bocas Trainer Hugo Ibarra mit Rot, was aber nicht zur offiziellen Statistik zählt. Racing Club wurde somit zum Sieger des Skandal-Endspiels um die Trofeo de Campeones. Der Wettbewerb ist mit dem Supercup in Deutschland vergleichbar, in dem Meister und Pokalsieger aufeinandertreffen.