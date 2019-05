Transfernews: Alle Gerüchte aus Premier League, Bundesliga, Serie A, LaLiga und Co.

Goal fasst die wichtigsten Transfergerüchte der Premier League, Bundesliga, Ligue 1, Serie A und weiteren Top-Ligen zusammen. Bleib auf dem Laufenden!

CONTE VOR INTER-VERTRAG

Antonio Conte hat zugestimmt, neuer Trainer bei zu werden.

Der Italiener, zuletzt beim unter Vertrag, wird sich vor dem Champions-League-Finale mit den Inter-Bossen Beppe Marotta und Piero Ausilio treffen und einen Vertrag bis 2022 unterschreiben.

Quelle: Sky Sports, 27.05.2019

MANCHESTER UNITED AN LO CELSO INTERESSIERT

hat seine Fühler nach Mittelfeldspieler Giovani Lo Celso von ausgestreckt.

Mit dem Interesse am 23-Jährigen reihen sich die Red Devils in eine illustre Liste ein: Auch und haben ein Auge den Argentinier geworfen.

Billig wird Lo Celso, der noch bis 2021 bei PSG unter Vertrag steht, aber nicht; seine Ausstiegsklausel ist auf 100 Millionen Euro beziffert.

Quelle: Marca, 27.05.2019

ZIDANE POCHT AUF RAMOS-VERBLEIB

Trainer Zinedine Zidane will einen Innenverteidiger Sergio Ramos unbedingt bei Real Madrid halten. Ramos wurde in den vergangenen Tagen Abschiedsgedanken von den Königlichen nachgesagt.

Zidane sieht den Spanier weiterhin als Schlüsselspieler auf sowie neben dem Platz und ist davon überzeugt, dass Real-Präsident Florentino Perez die Situation lösen kann.

Quelle: Marca, 27.05.2019

LAZIO SCHARF AUF WELBECK

zeigt Interesse an Stürmer Danny Welbeck, der den im Sommer ablösefrei verlassen wird.

Die Römer müssen sich im Kampf um den 28-jährigen Engländer aber hinter Everton, und West Ham anstellen.

Quelle : The Sun, 26.05.2019

JUVE BIETET DYBALA UND SANDRO FÜR POGBA

ist scharf auf Manchester Uniteds Paul Pogba und bietet den Red Devils Paulo Dybala und Alex Sandro für den Mittelfeldspieler.

Juves großer Konkurrent im Pogba-Poker ist Real Madrid. Die Königlichen müssen aber zuerst Gareth Bale verkaufen, um sich den Franzosen leisten zu können.

Quelle : The Express, 26.05.2019

DAVID SILVA KÖNNTE MANCHESTER CITY VERLASSEN

David Silva könnte sein letztes Spiel für bereits absolviert haben.

Der 33-Jährige hat demnach ein lukratives Vertragsangebot aus erhalten und könnte die Cityzens im Sommer verlassen.

Quelle : The Sun, 26.05.2019

MILAN DENKT AN LEONARDO JARDIM

Die AC Milan könnte Monaco-Trainer Leonardo Jardim als Nachfolger von Genaro Gattuso unter Vertrag nehmen.

Der Portugiese gewann mit den Monegassen im Jahr 2017 die und erreichte das Halbfinale der . Mittlerweile befindet er sich in seiner zweiten Amtszeit im Fürstentum.

Quelle : Corriere dello Sport, 25.05.2019

UNITED KÖNNTE FÜR LONGSTAFF BIETEN

Manchester United könnte 25 Millionen für Mittelfeldspieler Sean Longstaff von Newcastle United bieten.

Der 21-Jährige würde in die Pläne von Trainer Ole Gunnar Solskjaer passen, einen jungen Kern in seine Mannschaft einzubauen.

Quelle : Evening Standard, 25.05.2019

EVERTON WILL ÜBER 100 MILLIONEN FÜR RICHARLISON

Der fordert 113 Millionen Euro für seinen Angreifer Richarlison, der mit Manchester United und dem in Verbindung gebracht wird.

In seiner Debütsaison im Goodison Park erzielte der Brasilianer 13 Tore in 35 Spielen.

Quelle : The Sun, 25.05.2019

CHELSEA UND REAL MADRID NOCH UNEINIG ÜBER HAZARD

Real Madrid und der FC Chelsea sind sich noch nicht über die Ablösesumme für Angreifer Eden Hazard einig. Das Angebot der Königlichen liegt bei 97,5 Millionen Euro, Chelsea fordert aber satte 127 Millionen.

Der Belgier will den Wechsel innerhalb einer Woche nach dem Europa-League-Finale in trockenen Tüchern haben, dafür sind aber noch einige Verhandlungen nötig.

Quelle : The Mirror, 25.05.2019

REAL MADRID WEIST TOTTENHAMS ASENSIO-INTERESSE ZURÜCK

Real Madrid hat Tottenham klargemacht, dass Marco Asensio nicht zum Verkauf steht. Die Spurs hatten sich zuvor nach der Verfügbarkeit des Mittelfeldspielers erkundigt.

In dieser Saison kam Asensio nur auf ein Tor und vier Assists in 30 Ligaspielen. Sein Vertrag in Madrid läuft bis 2023.

Quelle : AS, 24.05.2019