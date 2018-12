Transfergerücht: Atletico Madrid, Chelsea und Inter Mailand an Florian Thauvin von Olympique Marseille interessiert

Der Flügelspieler sorgt in der Ligue 1 derzeit für Furore und produziert Tore am Fließband. Nun beschäftigen sich zahlreiche Top-Vereine mit Thauvin.

Der französische Nationalspieler Florian Thauvin von OIympique Marseille hat Begehrlichkeiten bei mehreren internationalen Top-Klubs geweckt. Wie France Football berichtet, seien neben Atletico Madrid auch der FC Chelsea und Inter Mailand an einer Verpflichtung des Angreifers interessiert.

Dem Bericht zufolge haben die genannten Vereine bereits ihr Interesse an Thauvin, dessen Vertrag bei Marseille 2021 ausläuft, bekundet. Eine Ablöse in Höhe von rund 50 Millionen Euro wird kolportiert.

Florian Thauvin: Nach Newcastle-Leihe nun fester Bestandteil bei Marseille

Der 25-Jährige präsentiert sich in der laufenden Saison in einer bestechenden Form und kommt in 17 Pflichtspieleinsätzen bereits auf 16 Scorerpunkte (zwölf Tore, vier Assists).

Thauvin war einst im Sommer 2013 von Lille nach Marseille gewechselt und ging dann zu Newcastle United. Seit seiner Rückkehr im Januar 2016 ist er fester Bestandteil des Teams von OM-Trainer Rudi Garcia.