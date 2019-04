Transfergerücht: Inter Mailands Mauro Icardi oberstes Transferziel bei PSG

PSG ist offenbar bereits auf der Suche nach einem Nachfolger für Edinson Cavani. Inters Mauro Icardi soll dafür ein heißer Kandidat sein.

Der französische Meister ist offenbar stark an den Diensten von Angreifer Mauro Icardi interessiert. Der ehemalige Kapitän von soll sogar Transferziel Nummer eins bei PSG sein.

Laut Gazzetta dello Sport ist der Klub von Trainer Thomas Tuchel auf der Suche nach einem Nachfolger für den bereits 32-jährigen Edinson Cavani, dessen Vertrag im Sommer 2020 ausläuft.

PSG: 70 Millionen Euro Ablöse für Icardi?

Als Ablöse für Icardi, der bei Inter nach seiner Absetzung als Kapitän rund sechs Wochen nicht mit der Mannschaft trainierte, sind 70 Millionen Euro im Gespräch.

In der aktuellen Saison kommt der 26-jährige Argentinier auf 16 Treffer in 32 Pflichtspielen. Seine Quote für die Nerazzurri steht aktuell bei 123 Toren in 214 Einsätzen.