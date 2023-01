AS Rom: José Mourinho strebt angeblich Rückkehr zum FC Chelsea an

Schon zweimal war José Mourinho beim FC Chelsea im Amt - und aus Sicht des Portugiesen dürfte wohl gerne ein drittes Mal dazukommen.

WAS IST PASSIERT? Roma-Trainer José Mourinho liebäugelt angeblich mit einer Rückkehr in die Premier League, wobei der FC Chelsea seine erste Option sein soll. Das berichtet die Daily Mail.

WAS IST DER HINTERGRUND? Mourinho sei mit den ausbleibenden Investitionen in Rom zur Verstärkung der Mannschaft unzufrieden und erwäge deshalb einen Abschied vom Tabellenfünften der Serie A. Sein Vertrag in der Ewigen Stadt läuft noch bis 2024.

Frau und Kinder des 60-Jährigen leben dem Bericht zufolge weiterhin in London, wo Mourinho bereits zweimal beim FC Chelsea auf der Bank saß. Eine Rückkehr an die Stamford Bridge sei das von Mou favorisierte Szenario, obwohl er sich auch mit anderen EPL-Klubs anfreunden könnte.

Chelsea hatte zuletzt aber deutlich gemacht, dass der Klub weiterhin dem in die Kritik geratenen Graham Potter vertraue, auch wenn die Resultate in der laufenden Saison zu wünschen übrig lassen. Chelsea liegt als Zehnter weit hinter der eigenen Erwartungen.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Mourinho hatte Chelsea bereits von Juli 2004 bis September 2007 sowie von Juli 2013 bis Dezember 2015 betreut. Mit den Blues wurde er dreimal englischer Meister (2005, 2006, 2015) und holte 2007 den FA-Cup.