Trabzonspor vor Verpflichtung von Ex-Liverpool-Stürmer Daniel Sturridge

Nach seinem Aus beim FC Liverpool hat Daniel Sturridge bald einen neuen Klub: Der Angreifer heuert in der türkischen Süper Lig bei Trabzonspor an.

Der frühere Liverpool-Stürmer Daniel Sturridge steht nach Informationen von Goal und SPOX kurz vor einem Wechsel zum türkischen Erstligisten . Noch am Mittwoch wird der 29-Jährige nach Trabzon fliegen.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Dort soll Sturridge einen Zweijahresvertrag plus Option auf ein weiteres Jahr unterschreiben. Das Jahresgehalt des Engländers wird bei rund drei Millionen Euro liegen.

Daniel Sturridge: Vertrag in Liverpool war Ende Juni ausgelaufen

Sturridge hatte Liverpool nach der vergangenen Saison nach insgesamt sechs Jahren im Klub verlassen, sein Ende Juni ausgelaufener Vertrag war nicht verlängert worden. Für den Champions-League-Sieger absolvierte er 2018/19 noch 27 Pflichtspiele (vier Tore).

Mit Trabzonspor könnte Sturridge kommende Spielzeit in der spielen. Aktuell bestreitet der Vorjahresvierte die Qualifikation dafür, am Donnerstag steht das Rückspiel gegen an (Hinspiel 2:2).