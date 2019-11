Angeblicher Tweet von Tottenham-Star Dele Alli im Jahr 2012: "Mourinho ist überbewertet"

Tottenham-Star Dele Alli war einst offenbar kein großer Fan von Jose Mourinho, wie ein im Internet aufgetauchter Tweet beweisen soll.

Der heutige Tottenham-Hotspur-Star Dele Alli war vor sieben Jahren offenbar kein großer Fan vom neuen Spurs-Trainer Jose Mourinho. Im Internet tauchte nun ein entsprechender Tweet auf.

"Ich bin mit Sicherheit nicht der Einzige, der denkt, dass Mourinho überwertet und eingebildet ist… damit siehst Du einfach aus wie ein schlechter Trainer. Ich bin froh, dass ich nie mit ihm zusammenarbeiten muss", heißt es in einem Tweet aus dem März 2012.

Damals spielte der gerade mal 15-jährige Alli noch in der Jugend von Milton Keynes Dons, während Mourinho Trainer von war. Nun arbeiten beide in London zusammen, nachdem Mourinho am Mittwoch als Nachfolger von Mauricio Pochettino vorgestellt worden war.