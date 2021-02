Tottenham Hotspur: Nick Pope und Dean Henderson als Ersatz für Hugo Lloris im Gespräch

Seit 2012 steht Hugo Lloris bei den Tottenham Hotspur unter Vertrag. Der Franzose könnte London verlassen, die Spurs schauen sich wohl nach Ersatz um.

Die beiden Premier-League-Keeper Nick Pope (28, FC Burnley) und Dean Henderson (23, Manchester United) sind offenbar bei Ligakonkurrent Tottenham Hotspur im Gespräch. Wie die Daily Mail berichtet, haben die Spurs die beiden Engländer als möglichen Ersatz für Stammkeeper Hugo Lloris ins Auge gefasst.

Der 34-jährige Franzose, dessen Vertrag noch bis 2022 datiert ist, könnte die Londoner demnach am Saisonende in Richtung Paris Saint-Germain verlassen, wo Tottenhams ehemaliger Coach Mauricio Pochettino seit Januar die Geschicke leitet.

Lloris-Ersatz? Henderson unzufrieden, Pope wohl nicht unter 35 Milliionen Euro zu haben

Mit Blick auf Henderson (Vertrag bis 2025) könnte Tottenham seine Rolle als Uniteds Nummer zwei hinter David de Gea, mit der er unzufrieden ist, in die Karten spielen. Bei seinem Jugendverein kam Henderson bislang hauptsächlich in den nationalen Pokalwettbewerben zum Einsatz. Im englischen Oberhaus stehen drei Einsätze zu Buche, in der Champions und Europa League durfte er jeweils einmal das Tor hüten.

Allerdings soll Henderson auch bei Borussia Dortmund als möglicher Nachfolger vom umstrittenen Roman Bürki im Gespräch sein.

Quelle: Getty Images

Pope, der noch bis 2023 an Burnley gebunden ist, wäre nach Informationen der Daily Mail unterdessen für eine Ablöse von 35 Millionen Euro zu haben. Bei den Clarets ist der vierfache englische Nationalspieler Stammkeeper.

Von Pope kann sich Spurs-Coach Jose Mourinho am kommenden Sonntag selbst ein Bild machen, wenn er mit seinem Team auf den Tabellenfünfzehnten der englischen Eliteliga trifft.