Tottenham vs. Liverpool: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, TICKER und Co. - hier läuft die Premier League live

Es ist das Rematch des Champions-League-Finales: Tottenham empfängt in der Liga den FC Liverpool. Goal erklärt, wo das Duell im TV läuft.

Das Top-Spiel des 22. Spieltags in Englands Premier League ist nicht nur das Rematch des Champions-League-Finales der vergangenen Saison, sondern mal wieder ein Aufeinandertreffen der Teams von Jose Mourinho und Jürgen Klopp: empfängt den . Los geht es am Samstag um 18.30 Uhr im Tottenham Hotspur Stadium.

Im Königsklassen-Finale in Madrid setzte sich das Klopp-Team in der vergangenen Saison mit 2:0 durch - und auch in dieser Saison läuft es bei den Reds herausragend gut. Mit 19 Siegen und einem Unentschieden aus den 20 Liga-Partien führt die Mannschaft die Tabelle der Premier League mit großem Vorsprung an.

Bei Tottenham läuft es hingegen in der aktuellen Spielzeit nicht ganz so rund: Nach einem enttäuschenden Start wurde Coach Mauricio Pochettino entlassen, Jose Mourinho übernahm vom Argentinier. Als Sechster laufen die Spurs ihren eigenen Erwartungen jedoch noch hinterher. Sie haben bislang nur acht ihrer 21 Liga-Spiele gewonnen.

In diesem Artikel erhaltet Ihr alle Infos dazu, wo Ihr am Samstagabend Tottenham gegen den FC Liverpool live im TV und LIVE-STREAM schauen könnt. Außerdem verraten wir Euch rund eine Stunde vor dem Anpfiff die Aufstellungen der beiden Teams.

Tottenham vs. Liverpool: Die Daten zum Kracher in der Premier League

Duell Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool Datum Sa., 11. Januar 2020 | 18.30 Uhr Ort Tottenham Hotspur Stadium, London Zuschauer 62.062 Plätze

Tottenham vs. Liverpool heute live im TV sehen - geht das?

Wer übertragt im deutschen Fernsehen die Premier League? In der Vergangenheit gab es verschiedene Antworten auf diese Frage. Aktuell ist in dieser Saison der Pay-TV-Sender Sky im Besitz der exklusiven Rechte.

Zu jeder Anstoßzeit der höchsten englischen Liga überträgt Sky je ein Spiel. Tottenham gegen Liverpool ist das Top-Spiel des Wochenendes und deshalb das einzige Duell, das am Samstag um 18.30 Uhr angepfiffen wird. Das Spiel läuft somit live und in voller Länge bei Sky.

Die Übertragung beginnt um 18 Uhr - eine halbe Stunde vor dem Anpfiff - auf den Kanälen Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD.

Tottenham gegen Liverpool live auf Sky:

Sender: Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD

Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD Start der Übertragung: 18 Uhr

18 Uhr Anpfiff: 18.30 Uhr

Zu welchen Bedingungen Ihr Sky momentan buchen könnt, könnt Ihr auf der offiziellen Webseite von Sky nachlesen.

Tottenham vs. Liverpool: Die Premier League heute im LIVE-STREAM sehen

Da Sky die Rechte am Top-Spiel zwischen den Spurs und den Reds besitzt, darf der Sender Tottenham vs. Liverpool nicht nur im TV, sondern auch im Internet via LIVE-STREAM zeigen. Auf den eigenen Streaming-Plattformen Sky Go und Sky Ticket ist das Spiel deshalb auch live zu sehen.

Alle Sky-Abonnenten haben Zugriff auf das Angebot von Sky Go. Die Informationen zum Login bekommt jeder Sky-Kunde bei Vertragsabschluss. Die LIVE-STREAMS auf Sky Go können auf allen mobilen Geräten abgerufen werden und sind dabei in Bild und Ton genau wie bei der TV-Übertragung. Somit könnt Ihr Euch auch hier bereits um 18 Uhr reinklicken und ab 18.30 Uhr Tottenham gegen Liverpool live ansehen.

Eine weitere Option, das Duell live zu schauen, ist Sky Ticket. Der Streaming-Dienst von Sky ist die günstigere Alternative zum TV-Abonnement, denn sobald Ihr Euch hier angemeldet habt, bekommt Ihr Zugriff auf das Streaming-Angebot, ohne jedoch die TV-Sender abonnieren zu müssen.

Den ersten Monat bei Sky Ticket gibt es für 9,99 Euro, anschließend werden 29,99 Euro monatlich fällig. Lest Euch hier die weiteren Infos zur Registrierung für Sky Ticket durch.

Tottenham vs. Liverpool: Die Premier League im LIVE-TICKER von Goal

Kein Abo und kein Ticket - aber trotzdem Bock auf Tottenham gegen Liverpool? Dann ist der LIVE-TICKER von Goal genau das Richtige für Euch! Hier werden Euch alle wichtigen Szenen aus London ausführlich geschildert.

Ihr verpasst somit keine Karten, keine Tore und keine diskussionswürdigen Aktionen! Klickt hier, um direkt zum TICKER zu kommen!

Tottenham vs. Liverpool: Die Aufstellungen

Rund eine Stunde vor dem Anpfiff um 18.30 Uhr werden Jose Mourinho und Jürgen Klopp ihre Aufstellungen bekanntgeben. Dann findet Ihr sie sofort hier!

Tottenham vs. Liverpool live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung im Überblick