Tottenham Hotspur gegen LASK heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Europa League übertragen

trifft auf den österreichischen Vertreter Linzer ASK. Die Partie wird heute um 21 Uhr im Tottenham-Hotspur-Stadion angepfiffen.

Der Premier-League-Klub aus dem Norden Londons ist mit Spielern wie Harry Kane, Gareth Bale und Heung-Min Son natürlich haushoher Favorit. In einer Gruppe mit Royal Antwerpen und Ludogorez Rasgrad hofft LASK dennoch auf den Einzug in die K.o.-Phase.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Tottenham Hotspur gegen LASK heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams!

Die Europa League wird in dieser Saison größtenteils exklusiv vom Streamingdienst DAZN übertragen. Tottenham gegen LASK gibt es also leider nicht im Free-TV zu sehen. Dafür bekommt Ihr bei DAZN den ersten Monat des Abonnements geschenkt, das Spiel könnt Ihr also kostenlos sehen.

"We were close to scoring a fourth goal and killing the game, but that’s football, and you have to be strong to cope with games like this."



