Tottenham Hotspur: Toby Alderweireld verlängert Vertrag bis 2023

Defensivspieler Toby Alderweireld hat seinen Vertrag bei den bis 2023 verlängert. Das teilten die Spurs auf ihrer Website offiziell mit.

"Ich bin sehr, sehr glücklich", betonte der 30-Jährige und fügte an: "Das kann man nicht in Worte fassen."

✍️ We are delighted to announce that @AlderweireldTob has signed a new contract with the Club until 2023.

#THFC ⚪️ #COYS