Tottenham Hotspur: Real Madrid steigt offenbar ins Rennen um Harry Kane ein

Ins Rennen um Top-Stürmer Harry Kane ist neben den bereits bekannten Interessenten wohl auch noch ein spanisches Schwergewicht eingestiegen.

WAS IST PASSIERT? Tottenham-Star Harry Kane weckt einige Begehrlichkeiten und einem Bericht der Daily Mail soll nun auch Real Madrid den 29-Jährigen ins Visier genommen haben.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Engländer gehört seit Jahren zu den treffsichersten Spielern der Premier League und sein Vertrag bei den Spurs läuft im Sommer 2024 aus. Sollte Kane sein Arbeitspapier nicht verlängern, könnte Tottenham wohl nur noch im folgenden Sommer richtig abkassieren. Dem Bericht zu Folge würde Real sogar bis zum Januar warten, um Kane mit einem Vorvertrag im Sommer 2024 ablösefrei in die spanische Hauptstadt zu lotsen.

Der FC Bayern gilt seit Monaten ebenfalls als heißer Interessent, doch auch das ruhmreiche Manchester United soll heiß auf den englischen Nationalspieler sein, Kane ist wohl Wunschstürmer Nummer Eins bei den Red Devils.

WAS WURDE GESAGT? Aus Bayern-Kreisen wird das Thema Kane zumindest öffentlich jedoch etwas abgekühlt. Sportvorstand Hassan Salihamidzic sagte bei Sky nach der Vertragsverlängerung von Eric Maxim Choupo-Moting zur Causa Kane: "Das ist jetzt überhaupt nicht unsere Überlegung. Wir haben erst einmal Choupo verlängert. Ich hoffe, dass er genauso weitermacht, weiter Tore schießt und dann schauen wir mal." Was im Sommer passieren werde, könnte er noch nicht sagen, so der Ex-Profi.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der Rekordtorschütze der Spurs kommt in dieser Saison wettbewerbsübergreifend auf 38 Spiele, 22 Tore und vier Vorlagen.