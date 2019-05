Mauricio Pochettino will bei Tottenham bleiben: "Gibt keinen besseren Klub"

Nachdem er vor einigen Tagen einen Abgang von den Spurs angedeutet hatte, schwärmt Mauricio Pochettino nun euphorisch von seinem aktuellen Klub.

Erfolgstrainer Mauricio Pochettino sieht seine Zukunft beim Champions-League-Finalisten und hat mit dem Klub aus dem Norden Londons noch eine Menge vor. "Ich bin so motiviert, hier zu bleiben und Tottenham das zu bescheren, was es verdient", sagte der Argentinier im Interview mit talkSPORT. Im Champions-League-Finale gegen den können die Spurs zum ersten Mal in ihrer Geschichte die internationale Königsklasse gewinnen.

Das Treuebekenntnis überrascht, da Pochettino als heiß begehrt gilt und er Anfang Mai einen Abschied nicht ausschloss. Auf die Frage, ob es denn stimmen würde, dass er bei einem Gewinn der die Spurs verlassen würde, antworte er damals: "Ja, dann werde ich die Spurs verlassen. Vielleicht auch, wenn wir nicht gewinnen."

An Tottenham beeindruckt den Trainer nun vor allem die Infrastruktur: "Tottenham ist für mich der beste Verein der Welt, wenn wir über die Ausstattung reden", so der 47-Jährige. "Das Trainingsgelände und das neue Stadion, welches das Beste der Welt ist: Es gibt keinen besseren Klub." Er ergänzte: "Es ist London, es gibt keine bessere Stadt! Es ist , es ist die Premier League – die schwierigste und aufregendste Liga!"

Mauricio Pochettino über Tottenham: "Haben noch eine Menge Arbeit vor uns"

Dank dieser Voraussetzungen sieht sich der frühere PSG-Spieler auch gewappnet, um die Spitze des Weltfußballs anzugreifen – das dafür noch ein wenig fehlt, weiß aber auch der Coach. "Wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns. Natürlich realisieren wir, dass wir diesen Prozess fortführen und Tottenham zu den besten Teams der Welt führen können", behauptet Pochettino.

Nachdem er lange als Trainerkandidat bei Real Madrid gehandelt worden war, wurde er in den letzten Tage vornehmlich mit Italiens Rekordmeister in Verbindung gebracht. Der Vertrag des Argentiniers bei Tottenham läuft noch bis 2023.