Saisonauftakt für ManCity auswärts bei den Spurs. Hier gibt's alle Infos zur Übertragung in TV und LIVE-STREAM.

Am ersten Spieltag der Premier-League-Saison 2021/22 stehen die Spurs zuhause Manchester City gegenüber. Angepfiffen wird die Begegnung um 17:30 Uhr.

Im Fokus steht bei dieser Begegnung auch Harry Kane. Seit Wochen bestehen Gerüchte, dass es ihn zu Manchester City ziehe und City den Wunsch hege, ihn zu verpflichten. Möchtet Ihr sehen, wie sich der Stürmerstar gegen seinen potenziell neuen Arbeitgeber schlägt?

Tottenham vs. Manchester City: Goal liefert Euch alle Informationen zum Spiel, zur Live-TV-Übertragung, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER .

Tottenham vs. Manchester City heute live im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER: Die Begegnung in der Übersicht

Spiel: Tottenham Hotspur vs. Manchester City

Wettbewerb: Premier League, 1. Spieltag

Ort: Tottenham, London

Anstoß: 17:30 Uhr

Schiedsrichter: Anthony Taylor

Tottenham vs. Manchester City heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Premier League übertragen

Die spannende Begegnung, die gleichzeitig für beide Mannschaften den Start in die neue Saison markiert, wird heute um 17:30 angepfiffen und wird nicht im Free-TV übertragen. Die TV-Übertragungsrechte für die Premier League konnte sich bis 2025 Sky sichern, daher ist auch dieses Spiel exklusiv nur beim Münchner Pay-TV-Sender zu sehen.

Tottenham vs. Manchester City heute live im TV: Sky zeigt die Premier League live

Sky zeigt das Topspiel des ersten Premier-League-Spieltages live, HD und in voller Länge! Die Vorberichte beginnen um 17:00 Uhr, eine halbe Stunde vor Spielbeginn. Kommentiert wird die Begegnung von Florian Schmidt Sommerfeld. Um die Partie live mitzuverfolgen, braucht Ihr ein Abo bei dem Pay-TV-Anbieter. Eine Übersicht über die verschiedenen Angebote findet Ihr auf der offiziellen Sky-Homepage.

Tottenham vs. Manchester City heute live im TV: Die Sky-Übertragung in der Übersicht

Übertragungsbeginn: 17:00 Uhr

Anpfiff: 17:30 Uhr

Sender: Sport 1 (HD)

Kommentator: Florian Schmidt Sommerfeld

Tottenham vs. Manchester City heute live: Die Premier League im LIVE-STREAM verfolgen

Sky gibt Euch auch die Möglichkeit das Spiel unterwegs auf Euren mobilen Devices wie Handy, Tablet oder Laptop zu streamen. Wollt Ihr das Spiel auf Sky streamen, so bietet Euch Sky zwei Möglichkeiten.

Tottenham vs. Manchester City heute live: Das Spiel im LIVE-STREAM auf Sky Go

Besitzt Ihr bereits ein Skyabo? Dann ist die Streaming-App Sky Go bereits in Eurem Vertrag mit inbegriffen. Der Stream der Party der Skyblues gegen die Spurs läuft dabei analog zur TV-Live-Übertragung. Möchtet Ihr Sky Go nutzen, muss die App für Euer Endgerät gedownloadet werden. Hier kommt Ihr direkt zu den verschiedenen Anwendungen für iOS, Android oder Euren Desktop.

Tonnham vs. Manchester City: Das Spiel im LIVE-STREAM mit Sky Ticket

Wenn Ihr noch keine Sky-Mitgliedschaft besitzt und nicht sicher seid, ob ein längerer Vertrag das Richtige für Euch ist, können wir Euch Sky Ticket empfehlen. Dieses Streamingangebot bietet Euch die Gelegenheit, das Topspiel des ersten Premier League Spieltages live zu verfolgen. Dabei könnt Ihr aus diversen Angeboten wählen und ein passendes Paket schnüren. Los geht es bereits ab 19,99€ monatlich. Allen Infos dazu findet Ihr hier.

Tottenham vs. Manchester City heute live: Die Aufstellung

Circa eine Stunde vor Anpfiff der Partie findet Ihr hier die Aufstellungen beider Mannschaften.

Tottenham vs. Manchester City heute live: Die Premier League im LIVE-TICKER verfolgen

Seid Ihr unterwegs und wollt gerade nicht durch Streaming Euer mobiles Datenvolumen aufbrauchen, dann könnt Ihr mit Goal trotzdem auf dem Laufenden bleiben. Hier kommt Ihr direkt zum kostenlosen Goal LIVE-TICKER.

Tottenham vs. Manchester City heute live: Die Übertragung der Premier League im Überblick

