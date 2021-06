Harry Kane eroberte in der abgelaufenen Premier-League-Saison die Torjäger-Kanone. Marco Reus beneidet der Spurs-Star dennoch um eine Fähigkeit.

Harry Kane von Tottenham Hotspur hat bei der englischen Nationalmannschaft darüber gesprochen, welche Fähigkeiten ihm als Fußballer noch fehlen. Dabei verriet der Angreifer, dass er unter anderem BVB-Star Marco Reus beneide.

"Pogbas Skills, Reus' fantastische Freistöße, Sauls perfekte Ballbehandlung, Piateks Intuition und Donnarummas Spannweite", nannte Kane im Gespräch mit Journalisten, angesprochen auf Attribute, die er gerne hätte.

BVB: Marco Reus in der Bundesliga bereits mit sechs direkten Freistoßtoren

Reus gehört bei Borussia Dortmund zu den Standardspezialisten und traf in der Bundesliga insgesamt bereits sechsmal per direktem Freistoß. Zuletzt gelang dem 32-Jährigen dieses Kunststück am 34. Spieltag der abgelaufenen Saison, als er beim 3:1-Erfolg gegen Leverkusen zum zwischenzeitlichen 2:0 einnetzte.

Bei der kommenden Europameisterschaft wird Reus seine Fähigkeiten jedoch nicht zur Schau stellen. So traf er gemeinsam mit Bundestrainer Joachim Löw die Entscheidung, nicht an dem Turnier teilzunehmen, um seinen Körper zu schonen. Ein mögliches Aufeinandertreffen mit seinem Bewunderer Kane bleibt also vorerst aus.