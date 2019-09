Tottenham Hotspur gegen FC Bayern live auf DAZN: So siehst Du die Champions League

Am Dienstag kommt es zum Kracher zwischen und dem - und Du kannst ihn im Probemonat kostenlos sehen! Sichere Dir jetzt Deinen gratis Probemonat auf DAZN und schaue ausgewählte Spiele der , alle Freitagsspiele der sowie die und vieles mehr live und in voller Länge. Das Beste: In den ersten 30 Tagen zahlst Du keinen Cent.

Wo kann ich mich bei DAZN anmelden?

Champions League gratis auf DAZN - das kannst Du sehen!

Nachdem der FC Bayern am 1. Spieltag der UEFA Champions League gegen Belgrad gewonnen hat, steht am 2. Spieltag ein richtiges Highlight vor der Tür - und DAZN ist mit dabei! Wenn Du Dich jetzt anmeldest, sind diese Champions-League-Spiele ALLE im kostenlosen Probemonat dabei! Es gibt keine versteckten Kosten!

Tottenham Hotspur - FC Bayern München (01.10.)

- (01.10.)

- (01.10.)

- Piräus (01.10.)

- Dynamo Zagreb (01.10.)

Lok. Moskau - (01.10.)

- (02.10.)

- Red Bull Salzburg (02.10.)

- (02.10.)

Zenit - (02.10.)

- Amsterdam (02.10.)

- Inter (02.10.)

- (02.10.)

DAZN überträgt in der Saison 2019/20 über 100 Spiele der UEFA Champions League sowie der Europa League. Wenn Du Dich jetzt anmeldest, fällt auch der 3. Spieltag noch in den kostenlosen Probemonat. Dann kannst Du unter anderem folgende Spiele live und exklusiv in voller Länge auf DAZN sehen:

Atletico Madrid - (22.10.)

- Real Madrid (22.10.)

Manchester City - Atalanta Bergamo (22.10.)

- Lok. Moskau (22.10.)

RB Leipzig - Zenit (23.10.)

KRC Genk - FC Liverpool (23.10.)

Red Bull Salzburg - SSC Neapel (23.10.)

- FC Barcelona (23.10.)

Außerdem überträgt DAZN alle Freitags- und Montagsspiele sowie alle Sonntagsspiele um 13:30 Uhr. Diese Partien werden auch auf Amazon und Eurosport HD+ gezeigt.

Champions League, Europa League, Primera Division auf DAZN

Neben dem 2. und 3. Spieltag der UEFA Champions League sind folgende Events in Deinem Probemonat dabei:

Europa League: 2. Spieltag, 3. Spieltag

Primera Division: 8. Spieltag, 9. Spieltag, 10. Spieltag, 11. Spieltag

: 9. Spieltag, 10. Spieltag, 11. Spieltag

: 7. Spieltag, 8. Spieltag, 9. Spieltag, 10. Spieltag

Hier findest Du eine Übersicht über das komplette DAZN-Programm.

Champions League auf DAZN: Geld sparen - Jahresabo holen!

Auch nach dem kostenlosen Probemonat (ohne Verpflichtung!) hält sich der Preis für DAZN in Grenzen. Die Mitgliedschaft kostet monatlich 11,99 Euro und ist jederzeit monatlich kündbar.

Außerdem kannst Du mit einem Jahresabo Geld sparen, denn dann bekommst Du das Angebot für nur 119,99 Euro - also für knapp 10 Euro monatlich.