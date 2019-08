Champions-League-Finalist hat am Deadline Day aufgerüstet und nach Betis-Star Giovani Lo Celso mit Ryan Sessegnon den zweiten namhaften Spieler verpflichtet. Wie die Londoner an frühen Donnerstagabend mitteilten, kommt das Top-Talent vom -Klub und unterschreibt einen bis 2025 datierten Vertrag.

Sessegnon, der auf der Insel als eines der größten Talente gilt, kostet 27 Millionen Euro Ablöse und wird bei Tottenham künftig das Trikot mit der Rückennummer "19" tragen. Seit 2008 spielte er für Fulham, sein Vertrag dort lief noch bis 2020.

Sessegnon gilt als eines der größten Juwele im englischen Fußball. Seit 2008 spielte er für Fulham, im Alter von 16 Jahren debütierte er für die Profis der Cottagers und wurde seitdem bereits mit allen englischen Spitzenvereinen in Verbindung gebracht.

✍️ We are delighted to announce the signing of @RyanSessegnon from @FulhamFC! #SessegnonSigns ⚪️ #COYShttps://t.co/NZhutUIwR7