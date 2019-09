Tottenham Hotspur: Christian Eriksen stichelt nach geplatztem Wechsel

Christian Eriksen spielt weiter für Tottenham, ein Wechsel zu einem Spitzenklub platzte. Und der Däne lässt durchaus Ärger darüber durchblicken

Christian Eriksen wird zu seiner eigenen Enttäuschung auch in dieser Saison beim Champions-League-Finalisten spielen - ein Wechsel des Dänen kam trotz öffentlicher Erklärung, eine neue Herausforderung suchen zu wollen, nicht zustande.

Im Gespräch mit Ekstrabladet konnte sich der Nationalspieler eine Stichelei nicht verkneifen. "Ich wünschte, ich könnte einfach so wie beim Football Manager entscheiden", erklärte Eriksen mit Blick auf einen Transfer. "Aber leider kann ich das nicht", fügte er enttäuscht hinzu.

Eriksen bei Tottenham noch bis 2020 unter Vertrag

Seine offensiven Aussagen Anfang Juni, wonach er "gerne etwas Neues ausprobieren" möchte, bezeichnete Eriksen im Nachhinein aber nicht als Fehler. "Nein, das war es nicht", sagte er. "Aber das ist Fußball und man weiß nie, was passiert."

Eriksen wurde in der Sommerpause sowohl bei Real Madrid als auch dem FC Barcelona und Juventus gehandelt, am Ende blieb der 27-Jährige aber in London. Dort läuft sein Vertrag bei den Spurs im kommenden Sommer aus.