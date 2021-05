Tottenhams Harry Kane bekräftigt angeblich seinen Wechselwunsch

Mit der Qualifikation für die Champions League wird es für die Spurs aller Voraussicht nach nichts. Deswegen will Harry Kane den Klub verlassen.

Harry Kane hat Tottenham Hotspur erneut klargemacht, dass er seinen Klub im Sommer verlassen will. Das berichtet Sky Sports. Demnach bleibt der Stürmer bei seiner Ansicht, dass ein Transfer das Beste für seine Karriere sei, da er unbedingt wieder in der Champions League antreten will. In der aktuellen Saison waren die Spurs in der Königsklasse nicht mit dabei, und mit der CL-Qualifikation für die kommende Spielzeit sieht es zwei Spieltage vor Schluss bei fünf Punkten Rückstand auf Platz vier auch schlecht aus.

Tottenham vertrat bisher den Standpunkt, dass der Angreifer nicht zum Verkauf steht, doch inzwischen haben sich die Londoner dem Bericht zufolge bereits Gedanken über mögliche Nachfolger gemacht. Erste Anfragen bei geeigneten Mittelstürmern sollen die Spurs bereits gemacht haben.

Drei Interessenten aus der Premier League für Kane

Dass Kane seinem Klub im Sommer den Rücken kehren will, ist bei den Liga-Konkurrenten Tottenhams ein offenes Geheimnis. Mit Manchester United, Manchester City und Chelsea sollen bereits drei Top-Klubs Kontakt zu Kanes Berater-Agentur CK66 aufgenommen haben. Das Interesse aus England kommt Kane, der in der Premier League bleiben und lieber nicht ins Ausland wechseln will, dabei entgegen.

In der laufenden Saison überragt Kane bei den Spurs mit 22 Toren und 13 Vorlagen in 33 Liga-Spielen. Sein Vertrag in London läuft noch bis 2024.