Tottenhams Harry Kane nach Traumtor gegen Juventus: "Eines der besten Tore meiner Karriere"

Seinen Treffer gegen Juventus wird Kane wohl noch lange in Erinnerung behalten. Das Traumtor von der Mittellinie ist bereits eines seiner Favoriten.

Für Angreifer Harry Kane gehört sein Treffer gegen Juventus, den der 25-Jährige von der Mittellinie erzielt (90.+3) und Tottenham damit zum Sieg geschossen hatte, zu seinen bisherigen Favoriten.

"Das ist wahrscheinlich eines der besten Tore meiner Karriere", sagte Kane nach der Begegnung, in der Tottenham ein spätes 3:2 gefeiert hatte, in einem Interview.

Kane über seine Direktabnahme: "Zum Glück ist der Ball reingegangen"

Es hatte bereits danach ausgesehen, als müsste ein Elfmeterschießen die Entscheidung beim ICC bringen, als Kane einen Stellungsfehler von Juventus-Torhüter Wojciech Szczesny erkannte.

"Ich dachte mir, dass ich schießen würde, wenn ich die Chance dazu bekomme", so Kane, der in der letzten Premier-League-Saison 17 Tore in 28 Spielen erzielte, im Anschluss an die Partie: "Zum Glück ist der Ball reingegangen", fügte er hinzu.