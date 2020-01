Tottenham zieht Kaufoption: Giovani Lo Celso von Betis Sevilla bleibt bei den Spurs

Premier-League-Klub hat bei Mittelfeldspieler Giovani Lo Celso die Kaufoption gezogen und den Argentinier fest von Betis Sevilla verpflichtet. Das bestätigten die Spurs am Dienstag offiziell.

Der Nationalspieler kam zu Beginn der laufenden Saison zunächst auf Leihbasis von den Andalusiern nach London. Der 23-Jährige kostet knapp 32 Millionen Euro Ablöse und erhält beim Team von Coach Jose Mourinho einen bis 2025 datierten Vertrag.

We are delighted to announce that we have exercised the option to convert the loan of @LoCelsoGiovani from to a permanent transfer.



✍️ Gio has signed a contract with the Club until 2025. #THFC ⚪️ #COYS