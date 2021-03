Tottenham: Gareth Bale im Sommer zurück zu Real Madrid? Berater stellt Aussagen klar

Zuletzt stellte Gareth Bale eine Rückkehr zu Real Madrid in Aussicht. Laut seinem Berater sind die Aussagen jedoch "aus dem Kontext gerissen".

Berater Jonathan Barnett hat die Aussagen von Tottenham-Star Gareth Bale über eine geplante Rückkehr zu Real Madrid im kommenden Sommer klargestellt. Wie der Agent des Walisers bei ESPN betonte, seien die Zitate "völlig aus dem Kontext gerissen" worden.

"Der ursprüngliche Plan war, eine Saison bei den Spurs zu absolvieren und nach der EM noch ein Jahr bei Real Madrid zu haben", hatte Bale am Donnerstag auf einer Pressekonferenz erklärt: "Mein Plan ist es, zurückzugehen, um ehrlich zu sein."

Bale-Berater: "Zu früh" für Schlussfolgerungen über Rückkehr zu Real Madrid

Diese Aussagen seien Barnett zufolge jedoch nicht als eine Absichtserklärung zu werten. Hingegen habe Bale nur die Fakten seiner einjährigen Leihe wiedergegeben. Es sei demnach "zu früh", daraus Schlussfolgerungen zu ziehen, ob der 31-Jährige in der kommenden Saison wieder für Real auflaufen wird.

Im vergangenen Sommer kehrte Bale auf Leihbasis nach Tottenham zurück, nachdem er bei den Königlichen durch mehrere Verletzungen und sein angespanntes Verhältnis zu Trainer Zinedine Zidane immer mehr aufs Abstellgleis geraten war. In Madrid verfügt er noch über einen Vertrag bis 2022.

Auch bei den Spurs hatte Bale in der laufenden Saison öfter mit Verletzungen zu kämpfen. So verpasste er in der laufenden Saison aufgrund verschiedener Blessuren sieben Liga-Partien und kommt insgesamt auf sieben Torbeteiligungen in zwölf Premier-League-Einsätzen.