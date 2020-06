Auch Tottenham angeblich an Freiburgs Robin Koch interessiert

Für Neu-Nationalspieler Robin Koch vom SC Freiburg interessiert sich der nächste Top-Klub. Angeblich haben die Spurs die Fühler nach ihm ausgestreckt.

Der letztjährige Champions-League-Finalist ist angeblich an einer Verpflichtung von Robin Koch vom interessiert. Das berichtet die Bild. Demnach sei der 23-Jährige beim Team von Trainer Jose Mourinho ein Kandidat für einen Sommer-Transfer.

Dem Bericht zufolge könnte Koch die Defensive der Spurs verstärken, die in den kommenden Wochen zwei Abgänge verzeichnen könnte: So wird Juan Foyth mit einem Wechsel zu in Verbindung gebracht und der Vertrag von Routinier Jan Vertonghen läuft aus.

Koch-Interessenten aus zahlreichen Top-Ligen

Koch wurde in den vergangenen Monaten bereits mit zahlreichen Top-Klubs in Verbindung gebracht: So sollen auch und aus der , die , Lissabon sowie Tottenhams Liga-Konkurrent West Ham am Innenverteidiger dran sein.

Robin Koch, der bislang zwei Länderspiele für das DFB-Team absolvierte, kommt in der aktuellen Saison auf 31 Bundesliga-Einsätze für die Breisgauer, in denen er ein Tor erzielte.